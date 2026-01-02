Đưa AI về cơ sở

Chuyên gia Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ về năng lực số và ứng dụng AI tại lớp tập huấn dành cho đoàn viên, thanh niên thành phố Huế

Con người là "hạ tầng mềm"

Từ các lớp đào tạo năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, thành phố Huế xác định đây là lực lượng kế cận, có khả năng tiếp thu nhanh và lan tỏa tư duy công nghệ trong xã hội. Thành phố đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ nhân lực số chất lượng cao. Đây được xem là động lực và nền tảng hướng tới ĐTTM và chính quyền số, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả. Trong đó, lực lượng sinh viên, đoàn viên, thanh niên được xác định là nhóm tiên phong, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Trần Thị Thùy Yên cho rằng, phát triển kinh tế số được thành phố xác định là một trong những động lực then chốt để xây dựng ĐTTM và phát triển bền vững. Trong tiến trình này, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và đặc biệt là lực lượng phụ nữ, những người giữ vai trò nền tảng trong kinh tế gia đình và kinh tế số ở cấp cơ sở có đóng góp hết sức quan trọng.

Ở góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) nhìn nhận, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống, khiến chuyển đổi số và nâng cao năng lực số trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi cá nhân. Theo ông, việc hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ số, đặc biệt là AI, không chỉ giúp tối ưu hóa công việc mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các mô hình sản xuất, kinh doanh.

AI không phải để trình diễn

Thực tế cho thấy, nhiều nơi nói nhiều về AI, nhưng lại thiếu điều kiện để cán bộ cơ sở ứng dụng vào công việc hàng ngày. Huế đang tìm cách tháo gỡ điểm nghẽn này từ chính cấp xã, phường. Chuỗi lớp tập huấn ứng dụng AI cho cán bộ, công chức, viên chức tại các xã Vinh Lộc, Bình Điền, Phú Hồ hay phường Hương Thủy cho thấy cách làm rất cụ thể, dạy đúng việc, đúng nhu cầu, đúng bối cảnh. Từ soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo đến xử lý thủ tục hành chính, AI được đưa vào như một công cụ hỗ trợ trực tiếp cho công việc chuyên môn, thay vì chỉ dừng lại ở khái niệm mang tính trình diễn.

Ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở KH&CN nhiều lần nhấn mạnh, ứng dụng AI trong quản lý nhà nước không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ người dân. Theo ông, vấn đề không nằm ở việc có dùng AI hay không, mà là dùng đúng cách, đúng mục tiêu và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Ở cấp cơ sở, khi cán bộ hiểu và sử dụng thành thạo công nghệ, chuyển đổi số không còn là gánh nặng mà trở thành trợ lực cho công việc hàng ngày. Các tổ công nghệ số cộng đồng, với vai trò cầu nối cũng được trang bị kỹ năng để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần thu hẹp khoảng cách số trong xã hội.

Điều làm nên khác biệt của Huế không nằm ở việc thành phố có bao nhiêu nền tảng số hay ứng dụng công nghệ mới, mà ở cách lựa chọn điểm khởi đầu cho ĐTTM. Khi con người được trang bị năng lực số đầy đủ, công nghệ sẽ tự nhiên phát huy giá trị. Từ những lớp học ở cơ sở đến hệ thống điều hành đô thị, Huế đang chứng minh rằng ĐTTM bền vững không được xây dựng bằng sự phô diễn, mà bằng đầu tư kiên trì vào con người, nền tảng sâu nhất và khó thay thế nhất của mọi mô hình phát triển.