Đổi mới công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số

HNN.VN - Chiều 9/1, Sở Tư pháp tổ chức tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác Tư pháp năm 2026. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Năm 2025, ngành Tư pháp đã chủ động tham mưu, thẩm định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được triển khai kịp thời, tập trung vào các văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, cũng như những quy định còn vướng mắc, bất cập liên quan đến phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, ngành đã đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai chủ động, linh hoạt với nhiều mô hình hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Lĩnh vực hành chính tư pháp gắn trực tiếp với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, cần tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, chủ động kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập, gây khó khăn trong thi hành pháp luật.

 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các điển hình năm 2025 trên lĩnh vực Tư pháp 

Đồng thời, ngành cần chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các sở, ngành, địa phương trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chú trọng đào tạo, trọng dụng đội ngũ công chức làm công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THÁI BÌNH
