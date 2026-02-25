Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức Đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp với hơn 2 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu.

Tham dự hội nghị tại Nhà Quốc hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Tại TP. Huế, hội nghị kết nối đến có 292 điểm cầu, với hơn 18.000 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; đại diện doanh nghiệp Nhà nước; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố…

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương truyền đạt chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước”.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là hai quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực cao hơn. Nếu kinh tế Nhà nước là trụ cột bảo đảm “nội lực vật chất”, thì văn hóa chính là nền tảng bồi đắp “nội lực tinh thần”, làm nên sức mạnh bền vững của dân tộc.

Về kinh tế Nhà nước, Tổng Bí thư yêu cầu khu vực này phải thực sự giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ những lĩnh vực then chốt, địa bàn chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh tài chính, an ninh lương thực và ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng với đó là đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch, hiện đại; nâng cao năng lực quản trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Kinh tế Nhà nước không chỉ là “lực lượng vật chất quan trọng” mà còn phải là động lực dẫn dắt, tạo môi trường thuận lợi để khu vực tư nhân phát triển lành mạnh, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Về văn hóa, Tổng Bí thư khẳng định “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, là sức mạnh mềm và là nguồn lực nội sinh của phát triển. Cần tập trung xây dựng, lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, xã hội; phát triển công nghiệp văn hóa, gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản. Đặc biệt, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị trong mọi chủ trương, chính sách và trong hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quán triệt nghị quyết là để hành động. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, bảo đảm nghị quyết không dừng lại ở nhận thức mà sớm đi vào cuộc sống bằng những kết quả thiết thực, đo đếm được.