Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh

Bí thư Thành ủy tặng quà đến tập thể lãnh đạo Công ty Bia Carlsberg Việt Nam tại Phú Bài

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Bia Carlsberg Việt Nam tại Phú Bài báo cáo với đoàn công tác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua cũng như chiến lược phát triển trong giai đoạn tới. Doanh nghiệp hiện sở hữu nhà máy bia Phú Bài, một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của Carlsberg Việt Nam tại khu vực châu Á.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong những năm qua, đơn vị luôn duy trì ổn định hoạt động sản xuất, không ngừng đầu tư nâng cấp công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và khu vực. Đặc biệt, dự án mở rộng nhà máy bia Carlsberg Việt Nam tại Phú Bài vừa hoàn thành trong năm 2025 với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD đã góp phần nâng công suất sản xuất lên đáng kể, đưa nhà máy trở thành cơ sở có quy mô sản xuất lớn nhất của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á.

Bí thư Thành ủy Huế ký bản vàng lưu niệm tại Công ty

Bên cạnh phát triển sản xuất, doanh nghiệp cũng chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường. Các dây chuyền sản xuất hiện đại giúp tiết kiệm lượng nước, năng lượng tiêu thụ; đồng thời từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo trong quá trình vận hành.

Theo đại diện công ty, trong chiến lược phát triển dài hạn, Huế và khu vực miền Trung tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời triển khai nhiều sáng kiến hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Ngoài đóng góp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty Bia Carlsberg Việt Nam tại Phú Bài còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, hỗ trợ cộng đồng tại địa phương. Doanh nghiệp là một trong những đơn vị đóng góp ngân sách lớn cho thành phố, đồng thời thường xuyên đồng hành cùng nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Công ty Bia Carlsberg Việt Nam tại Phú Bài

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công ty đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhiều năm qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Huế cũng đánh giá cao định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhất là việc ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất. Đây được xem là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp bền vững mà Huế đang hướng tới.

Lãnh đạo Thành ủy Huế khẳng định, thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của địa phương.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, đồng chí Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của công ty, chúc doanh nghiệp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố .