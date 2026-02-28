Tạo nhịp học tập ổn định sau Tết

Học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt khai bút đầu Xuân

Khai bút

Trong không khí tươi vui, ấm áp của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng 26/2, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) tổ chức Ngày hội Khai bút đầu xuân - một nét đẹp truyền thống giàu ý nghĩa của dân tộc và ngành giáo dục. Trong không gian sân trường, hình ảnh thầy, cô giáo và học sinh khoác lên mình áo dài cổ phục tạo nên một bức tranh vừa trang trọng, vừa gần gũi. Những nghi thức khai bút được tổ chức nghiêm cẩn, giúp học sinh cảm nhận rõ hơn giá trị của chữ nghĩa và đạo học từ ngàn đời.

Thầy giáo Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, khai bút đầu xuân không chỉ đơn thuần là viết những dòng chữ đầu tiên của năm mới, mà còn là dịp để thầy và trò cùng khởi đầu năm mới bằng tinh thần hiếu học, hướng về những giá trị cốt lõi của việc học. Với các em học sinh, đây là sự bắt đầu đầy hứng khởi sau kỳ nghỉ Tết. Từng nét chữ được nắn nót viết không chỉ mang theo niềm vui ngày hội, mà còn gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp. Đối với các thầy, cô giáo, ngày hội khai bút là lời nhắc nhở về sứ mệnh cao quý của nghề dạy học - tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tận tụy, đồng hành cùng học sinh trên con đường chinh phục tri thức.

Cũng trong ngày 26/2, Ngày hội Khai bút đầu xuân tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa) diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc. Trong không gian đậm sắc xuân, hàng trăm học sinh trong trang phục áo dài truyền thống hào hứng trổ tài viết chữ đẹp. Bên cạnh hoạt động khai bút, ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tạo không khí vui tươi, gắn kết. Từ rút thăm may mắn, thi đấu cờ chớp, viết điều ước cho năm mới, trải nghiệm viết thư pháp đến các tiết mục văn nghệ rộn ràng sắc xuân… tất cả góp phần làm nên một ngày hội sinh động, giàu giá trị giáo dục.

Theo cô giáo Lê Thị Ly Na, Hiệu trưởng nhà trường, Ngày hội Khai bút đầu xuân không chỉ là hoạt động ý nghĩa mở đầu năm mới, mà còn là dịp để nhà trường bồi đắp cho học sinh ý thức gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, việc đưa học sinh trở về với nét văn hóa xưa không chỉ mang ý nghĩa trải nghiệm, mà còn là cách để giáo dục truyền thống một cách tự nhiên, sinh động.

Giữ nhịp học tập sau Tết

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán kéo dài, nhiều học sinh gặp không ít trở ngại khi quay lại nền nếp học tập. Nhịp sinh hoạt bị xáo trộn bởi vui chơi, lễ hội, thức khuya, dậy muộn khiến một số em mệt mỏi, giảm khả năng tập trung trong những ngày đầu đến lớp. Tâm lý còn vương không khí Tết, cùng quãng thời gian học tập bị gián đoạn cũng làm học sinh chậm bắt nhịp với bài học mới. Trước thực tế đó, các trường và giáo viên có những cách làm phù hợp để giúp các em sớm ổn định nền nếp.

Sáng 25/2, trong tiết ngữ văn tại lớp 12/6, Trường THPT Cao Thắng, cô giáo Nguyễn Thị Kim Quý đã mang đến không khí học tập vui vẻ, hào hứng. Thay vì chỉ tiếp cận bài học theo lối truyền thống, tiết học được tổ chức theo hình thức “vừa học, vừa chơi”, tạo sự chủ động và hứng thú cho học sinh. Xuất phát từ nội dung bài học liên quan đến phong tục, tập quán của địa phương, cô Kim Quý tổ chức cho học sinh tái hiện không khí Tết bằng cách thực hành nói lời chúc đầu năm, mừng tuổi cha mẹ. Qua đó, các em không chỉ nắm vững kiến thức bài học, mà còn cảm nhận rõ hơn giá trị của những nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Cô Kim Quý cho hay, sau kỳ nghỉ Tết, học sinh Trường THPT Cao Thắng trở lại trường với thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, nhanh chóng bắt nhịp với nền nếp học tập. Sĩ số các lớp được đảm bảo đầy đủ, không xảy ra tình trạng vắng học hay đi học muộn. Dù trong các giờ học văn hóa trên lớp hay những tiết giáo dục thể chất ngoài sân trường, không khí học tập đều diễn ra tích cực. Trong các giờ học chính khóa, mỗi giáo viên bộ môn lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với đặc thù môn học, linh hoạt trong tổ chức hoạt động nhằm tạo sự hứng khởi, giúp học sinh tiếp thu bài hiệu quả hơn.

Tại các trường THCS, việc bắt nhịp học tập cho học sinh sau Tết cũng được chú trọng. Tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, cô giáo Lê Thị Trúc Dự cho biết, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động khởi động nhẹ nhàng để học sinh sớm bắt nhịp lại với việc học. Giáo viên chủ nhiệm chủ động tổ chức các hoạt động vui xuân nhỏ ngay tại lớp, như lì xì chúc Tết, trò chuyện đầu xuân, khởi động bằng những giai điệu vui tươi nhằm tái tạo tinh thần, tạo tâm thế tích cực cho học sinh. Giáo viên bộ môn cũng linh hoạt trong phương pháp dạy như tạo thêm nhiều hoạt động vừa học vừa chơi, tạo động lực học bằng việc thưởng nhiều điểm tốt... nên các buổi học đầu tiên của năm mới trôi qua nhẹ nhàng, đầy hứng thú.

Để hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học sau Tết, các trường học chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh ngay trước và sau kỳ nghỉ. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giữ liên lạc với gia đình, phối hợp nhắc nhở, động viên học sinh sớm trở lại trường và ổn định tinh thần học tập. Nhờ đó, tại nhiều cơ sở giáo dục, sĩ số các lớp được duy trì đầy đủ. Bên cạnh việc hướng dẫn điều chỉnh lại nếp sinh hoạt, ôn tập kiến thức, các trường THCS, THPT còn tổ chức tư vấn hướng nghiệp, cho học sinh đăng ký các lớp ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Những hoạt động này góp phần giúp học sinh rời khỏi dư âm Tết, từng bước quay lại nhịp học tập nghiêm túc.