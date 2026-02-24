  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 26/02/2026 16:24

Khi hộ kinh doanh chuyển đổi số

HNN - Từ đầu năm 2026, cơ chế thuế khoán đối với hộ kinh doanh (HKD) đã được xóa bỏ. Việc chấm dứt cơ chế thuế khoán, chuyển sang phương thức kê khai không chỉ dừng lại ở việc “thu đủ, thu đúng”, mà đang bước sang một giai đoạn mới nhằm minh bạch, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu ngay từ gốc.

Phát triển khoa học & công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - động lực đưa thành phố Huế tăng trưởng nhanh và bền vững'Mùa xuân số' 2026: Thành quả và khát vọng chuyển đổi số quốc giaCheckNow - Dấu ấn của đội ngũ doanh nhân trẻ

 Cán bộ thuế hướng dẫn hỗ trợ hộ kinh doanh

Kê khai thuế thuận tiện hơn

Sau một thời gian ngắn chuyển đổi mô hình quản lý từ thuế khoán sang kê khai thuế, cơ sở kinh doanh vật tư thiết bị văn phòng Phương Liên đã khá thông thạo với quy trình bán hàng mới. Thay vì chỉ quản lý bán hàng theo hình thức ghi chép sổ sách thủ công, cuối tháng mới tổng hợp doanh thu, cơ sở kinh doanh này đã áp dụng phần mềm bán hàng, xuất hóa đơn từ máy tính tiền. Việc áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh không chỉ giảm bớt áp lực tính toán, rà soát tồn kho mà còn giúp cơ sở nắm rõ dòng tiền, hàng hóa theo từng ngày, từng giờ.

Bà Đặng Thị Quỳnh Anh, chủ HKD Phương Liên chia sẻ, khi áp dụng hệ thống phần mềm, ban đầu, chúng tôi gặp nhiều khó khăn và sai sót. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng với sự đồng hành của đơn vị cung cấp giải pháp, cơ quan thuế, việc chuyển đổi đã suôn sẻ hơn. Quan trọng là mình cũng cố gắng làm quen dần với công nghệ, cách thức kinh doanh mới. Nhờ áp dụng phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn điện tử, mọi giao dịch được ghi nhận tức thì, doanh thu, hàng tồn kho, công nợ đều hiển thị rõ ràng, kê khai thuế vì thế cũng dễ dàng hơn.

Việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh của HKD là một trong những chiến lược quan trọng được ngành thuế triển khai nhằm góp phần tạo nên sự minh bạch trong việc kê khai nộp thuế. Đó là lý do khi triển khai chiến dịch “45 ngày chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai thuế” đối với HKD, Thuế thành phố không chỉ tập trung hỗ trợ chuyển đổi từ phương pháp quản lý thuế mà còn tập trung nâng cao năng lực cho HKD, hỗ trợ HKD ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành.

Hỗ trợ chuyển đổi số

Hiện, Thuế thành phố đang tăng cường kết nối với các ngân hàng, đơn vị cung cấp phần mềm bán hàng để tích hợp dữ liệu, tạo hệ sinh thái đồng bộ, giúp HKD vừa thực hiện nghĩa vụ thuế, vừa nâng cao năng lực quản trị. Trọng tâm của hoạt động này không chỉ là thay đổi công cụ, mà là thay đổi nhận thức để chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Kết quả chỉ sau 45 ngày triển khai chiến dịch, Thuế thành phố đã hoàn thành hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế cho 100% HKD đang hoạt động có mức doanh thu theo dõi trong năm 2025 từ 500 triệu đồng trở lên; 94% HKD đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Ngoài ra, từ đầu năm 2025, Thuế thành phố Huế đã hỗ trợ chuyển đổi và đăng ký hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền cho 230 HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên.

Trong năm 2026, ngoài thực hiện các nhiệm vụ thu và quản lý thuế nói chung, Thuế thành phố còn tăng cường quản lý thuế đối với HKD, phấn đấu 100% HKD, cá nhân kinh doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định, thực hiện sổ sách kế toán được kết nối, hỗ trợ với ít nhất một nhà cung cấp giải pháp công nghệ; 95% HKD thuộc diện quản lý thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin, kê khai và nộp thuế.

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố, ngoài công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để HKD tuân thủ pháp luật thuế, Thuế thành phố triển khai nhiều giải pháp khuyến khích HKD tham gia chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Thuế thành phố sẽ tăng cường rà soát, thống kê số lượng HKD đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để có chính sách ưu đãi, hỗ trợ chi phí ban đầu cho các HKD. Cùng với đó sẽ đổi mới nội dung và hình thức của chương trình “Hóa đơn may mắn” theo hướng tăng tính hấp dẫn, đa dạng hình thức nhằm tạo động lực để HKD sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh...

Thuế thành phố cũng tạo thuận lợi tối đa, giúp người nộp thuế giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính tuân thủ tự nguyện, giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế trong kỳ đầu tiên; chủ động thông báo, hướng dẫn và hỗ trợ HKD rà soát, kiểm tra và xác nhận thông tin kê khai, bảo đảm giúp người nộp thuế dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ tuân thủ.

Tuấn Anh
 Từ khóa:
hộkinh doanhchuyển đổi số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

'Mùa xuân số' 2026: Thành quả và khát vọng chuyển đổi số quốc gia

Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đến cùng một nhịp sống mới của đất nước, nơi chuyển đổi số không còn là khái niệm định hướng mà đã hiện diện sinh động trong đời sống hằng ngày. Chuyển đổi số quốc gia đã và đang ghi dấu những thành quả rõ nét, đồng thời mở ra khát vọng bứt phá dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mùa xuân số 2026 Thành quả và khát vọng chuyển đổi số quốc gia
Cần nhiều doanh nghiệp lớn trong khu vực kinh tế tư nhân

Huế đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, trong đó khu vực kinh tế tư nhân được xác định là trụ cột quan trọng. Trụ cột này không chỉ cần nhiều doanh nghiệp (DN) hơn mà cần thêm những DN lớn, đủ sức dẫn dắt, lan tỏa cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Cần nhiều doanh nghiệp lớn trong khu vực kinh tế tư nhân
Đưa chuyển đổi số đi sâu vào cuộc sống

Để Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi sâu vào cuộc sống, vai trò của cơ sở, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện có ý nghĩa quyết định.

Đưa chuyển đổi số đi sâu vào cuộc sống
Phòng ngừa cháy, nổ từ sớm tại cơ sở kinh doanh, lưu trú

Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng vào thời điểm cuối năm và giáp tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP. Huế đã chủ động tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp diễn tập PCCC tại các cơ sở lưu trú, chợ, trung tâm thương mại nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách...

Phòng ngừa cháy, nổ từ sớm tại cơ sở kinh doanh, lưu trú

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top