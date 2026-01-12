Đại học Huế đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ

Nghiên cứu thiết bị nuôi tôm tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Ứng dụng nhiều đề tài KHCN vào thực tiễn

Theo GS.TS. Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động KHCN của khoa có bước phát triển tích cực với nhiều đề tài ở các cấp khác nhau. Nhiều đề tài trong số đó đã được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn đời sống và sản xuất, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Nuôi tôm trên cát ven biển được xác định là hướng đi mới trong phát triển kinh tế vùng biển trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, những năm gần đây, nuôi tôm chân trắng thường xuyên dịch bệnh khiến các hộ nuôi thua lỗ, nguyên nhân chính là do chưa đảm bảo vệ sinh và xử lý môi trường trong ao nuôi.

Trước thực tế đó, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế đã triển khai đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý bùn thải của ao nuôi tôm chân trắng công nghiệp tại Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) bằng công nghệ biogas có bổ sung các chủng vi sinh vật có trong chất thải”. Đây là đề tài Nafosted và cấp Bộ, tập trung nghiên cứu đặc tính, thành phần và phương án thu gom bùn thải từ hệ thống ao nuôi tôm chân trắng công nghiệp; xây dựng mô hình lên men kỵ khí bùn thải để sản xuất khí sinh học (biogas), đồng thời đánh giá sự biến đổi của các nhóm vi sinh vật gây bệnh. Mô hình đã được áp dụng tại Trung tâm Ứng dụng Nuôi trồng thủy sản Phú Thuận (cũ). Qua đó, cung cấp một giải pháp xanh, thân thiện môi trường cho ngành nuôi tôm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Các mô hình nghiên cứu được nhận định có nhiều triển vọng, mở ra cơ hội mới trong phát huy tiềm năng nuôi tôm chân trắng trên cát ven biển ở thành phố Huế. Kết quả bước đầu cho thấy, mô hình xử lý bùn thải của ao nuôi tôm chân trắng công nghiệp thành phố Huế bằng công nghệ biogas có bổ sung các chủng vi sinh vật có trong chất thải đã hạn chế nguy cơ dịch bệnh, đạt năng suất bình quân 18 - 20 tấn/ha.

Huy động nguồn lực khoảng 300 tỷ đồng cho KHCN

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế thông tin, giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động KHCN của Đại học Huế có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chiều sâu. Đại học Huế đã và đang chủ trì thực hiện 35 đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia; 7 chương trình KHCN cấp Bộ và 7 nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ; 113 đề tài cấp Bộ; 48 đề tài, nhiệm vụ cấp tỉnh, thành phố; 558 đề tài, nhiệm vụ cấp Đại học Huế, cùng hàng nghìn đề tài cấp cơ sở tại các trường đại học thành viên, viện nghiên cứu và đơn vị trực thuộc. Tổng nguồn lực kinh phí cho hoạt động KHCN ước đạt khoảng 300 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TS. Bùi Văn Lợi cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, thách thức như nguồn đầu tư cho KHCN còn hạn chế; cơ sở vật chất chưa thật sự đồng bộ; liên kết liên ngành, xuyên ngành chưa phát huy hết tiềm năng. Số lượng chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia còn khiêm tốn; hoạt động chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và sở hữu trí tuệ chưa tương xứng với tiềm lực.

Trước yêu cầu phát triển mới, giai đoạn 2026 - 2030, Đại học Huế xác định phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển đổi số là những trụ cột chiến lược; là động lực then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu và năng lực quản trị đại học hiện đại. Đại học Huế tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và nhu cầu phát triển của xã hội. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng Đại học Huế trở thành trung tâm nghiên cứu mạnh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có uy tín học thuật cao, năng lực hội nhập quốc tế sâu rộng; có khả năng tạo ra các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ KHCN có giá trị ứng dụng và thương mại cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.