Tháo dỡ nhà rường sai phép trước lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ

Toàn bộ quá trình tháo dỡ nhà rường gỗ được thực hiện thủ công nhằm hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan và các hạng mục di tích xung quanh

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, công tác tháo dỡ bắt đầu từ ngày 3/3 và dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày, đến ngày 7/3 sẽ hoàn trả mặt bằng. Toàn bộ quá trình được thực hiện thủ công nhằm hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan và các hạng mục di tích xung quanh. Nhóm nhân công tiến hành bóc dỡ từng lớp ngói trên mái nhà rường, sau đó tháo tách các cấu kiện gỗ và vận chuyển từng phần xuống khu vực hồ bán nguyệt gần đó để tập kết. Sau khi hoàn tất việc tháo dỡ, mặt bằng khu vực sẽ được hoàn trả nguyên trạng.

Lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ nằm trong khuôn viên lăng vua Thiệu Trị, tại làng Cư Chánh, phường Thủy Xuân. Di tích này được trùng tu trong dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hoàn thành năm 2024. Tuy nhiên, sau trùng tu, dư luận phản ánh việc xuất hiện thêm một nhà rường gỗ đặt trước khu vực Bửu thành lăng Hoàng hậu Từ Dụ và một cổng chào bằng gỗ tại lối vào khu di tích.

Sau khi dư luận phản ánh, UBND thành phố Huế thống nhất, trước mắt cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng công trình nhằm phục vụ người dân và du khách chiêm bái di tích trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Hết dịp Tết, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tháo dỡ công trình, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, bảo đảm giữ gìn yếu tố gốc của di tích sau ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức sau ngày 3/3/2026).

Nhà rường gỗ ở lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ trước khi tháo dỡ

Bên cạnh việc tháo dỡ nhà rường tại lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, UBND TP. Huế cũng yêu cầu đơn vị quản lý di tích khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các hạng mục liên quan tại lăng vua Thiệu Trị theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024. Hồ sơ phải được gửi Sở Văn hóa và Thể thao để trình UBND TP. Huế báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.

Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao giám sát chặt chẽ quá trình tháo dỡ, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục pháp lý và giữ gìn tối đa yếu tố gốc của di tích.

Hoàng thái hậu Từ Dụ (1810 - 1901), tên thật là Phạm Thị Hằng, là vợ vua Thiệu Trị và mẹ vua Tự Đức. Bà sống qua tám đời vua Triều Nguyễn và được hậu thế kính trọng như một bậc mẫu nghi đức độ của hoàng tộc. Lăng mộ của bà hiện là một thành phần quan trọng trong quần thể di tích cố đô Huế - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.