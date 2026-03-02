Chuyển đổi số để giảm tải khám, chữa bệnh

Người dân quyét mã QR thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại Khoa Khám, bệnh, BVTW Huế

Những ngày đầu năm, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế luôn trong tình trạng tấp nập và đông đúc. Sáng 24/2 (mồng 8 tháng Giêng), anh Lê Minh Tân (trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đến khám tổng quát sau nhiều ngày mệt mỏi, sốt cao, tiêu chảy kéo dài. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng gấp đôi ngưỡng cho phép và viêm dạ dày cấp. Anh Tân chia sẻ, dịp Tết do ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia nên sức khỏe bị ảnh hưởng rõ rệt.

Tương tự, bà Trần Thị Ngọt (trú tại xã Chân Mây - Lăng Cô), ngoài 75 tuổi, cũng tranh thủ đi khám do bệnh nền tái phát sau những ngày nghỉ Tết bận rộn, mất ngủ. “Tôi được ưu tiên làm thủ tục nhanh, không phải chờ đợi lâu nên khá thoải mái khi đến khám bệnh”, bà Ngọt cho biết.

Theo BS.CKII. Nguyễn Phúc Vĩnh Phát, Khoa Khám bệnh, BVTW Huế, sau Tết, các bệnh lý về gan, dạ dày, rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp, đái tháo đường… thường gia tăng do thói quen ăn uống nhiều đạm, dầu mỡ, rượu bia và sinh hoạt thiếu điều độ. Không chỉ bệnh nhân có triệu chứng bất thường đến khám, nhiều người dân ở xa cũng lựa chọn thời điểm đầu năm để khám tổng quát, khiến lượng bệnh tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường.

Theo thống kê, chỉ trong hai ngày 23 và 24/2, Khoa Khám bệnh tiếp đón gần 2.000 lượt người, tăng từ 50 - 60% so với ngày thường, trong đó hơn 60% là bệnh nhân ngoại tỉnh. Trước thực tế đó, Bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa quy trình tiếp nhận và KCB.

BS.CKII. Hoàng Văn Quý, Trưởng khoa Khám bệnh, BVTW Huế cho biết, để đáp ứng nhu cầu KCB của người dân sau Tết, chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân lực, đồng thời hệ thống quản lý khám bệnh điện tử được vận hành đồng bộ, liên tục.

“Người bệnh được hướng dẫn quét mã QR, đăng ký thông tin trên hệ thống, phân luồng theo độ tuổi và tình trạng bệnh. Các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh được in số thứ tự ưu tiên tự động. Kết quả cận lâm sàng được trả trực tiếp trên hệ thống điện tử tại phòng khám, giúp bệnh nhân không phải chờ đợi nhận giấy như trước đây. Việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng được khuyến khích nhằm giảm thời gian giao dịch, hạn chế tiếp xúc đông người”, bác sĩ Quý chia sẻ.

Đặc biệt, Bệnh viện triển khai khám từ 6 giờ sáng và bố trí hai phòng khám làm việc xuyên trưa để giảm tải. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình khám - xét nghiệm - trả kết quả được rút ngắn đáng kể, giúp người dân ở xa có thể hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn, thuận tiện cho việc di chuyển.

Không chỉ tuyến trung ương, tại Trung tâm Y tế Phú Xuân, mỗi ngày cũng tiếp nhận khoảng 400 lượt khám. Theo BS.CKII. Nguyễn Thị Hoài Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân, dù chưa tăng đột biến, song đơn vị dự báo sau mồng 10 tháng Giêng, khi kết thúc các lễ cúng đầu năm và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường, số lượng bệnh nhân sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, Trung tâm đã bố trí sẵn các ki-ốt thông minh hỗ trợ đăng ký khám, phân luồng tự động, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men và vật tư y tế nhằm duy trì các hoạt động KCB, phục vụ người dân kịp thời, hiệu quả.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là “chìa khóa” giúp ngành y tế thích ứng linh hoạt trước những biến động về nhu cầu KCB. Trong bối cảnh số ca bệnh gia tăng sau Tết, những bước đi quyết liệt trong chuyển đổi số của các cơ sở y tế tại TP. Huế đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Qua đó, góp phần quan trọng để ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và an toàn hơn.