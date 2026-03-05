  • Huế ngày nay Online
Báo chí quan tâm đến tiến độ các dự án trên địa bàn

HNN.VN - Chiều 5/3, UBND thành phố Huế tổ chức buổi họp báo thường kỳ tháng 2/2026.​ Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường; Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Công Thích Vương; Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nguyễn Huy Hiển chủ trì buổi họp.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nguyễn Huy Hiển thông tin một số vấn đề trên địa bàn thành phố

Hai tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố ghi nhận tín hiệu khởi sắc với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng. Riêng tháng 2, Huế đón hơn 712.000 lượt khách, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch ước đạt 1.669 tỷ đồng, gấp 2,2 lần. Tính chung hai tháng, tổng lượng khách đạt khoảng 1,2 triệu lượt, tăng 48%; trong đó khách quốc tế đạt 533.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 2.969 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Dịp tết Nguyên đán ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi Huế đón gần 524.000 lượt khách, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 1.121 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần. Song song với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 2 ước đạt 12.268 tỷ đồng, tăng 18,4%. Hoạt động tín dụng ổn định, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,2%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng tăng 16,4%, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 20,2%. Một số sản phẩm chủ lực tăng mạnh như bia, ô tô, găng tay các loại. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt hơn 4.033 tỷ đồng, tăng 12,4%. Thu ngân sách đạt 3.007 tỷ đồng, bằng 18,8% dự toán năm.

Môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện với 198 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 90% so với cùng kỳ. 

Đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thành phố triển khai đúng quy định và tiến độ. Các khâu chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí nêu câu hỏi tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn nêu nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; tình hình giao thông tại một số tuyến đường trung tâm; việc bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp; phương án di dời bảo tàng; công tác chỉnh trang đô thị;…

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ từng nội dung báo chí quan tâm, đồng thời cung cấp thông tin cụ thể về lộ trình thực hiện, giải pháp tháo gỡ khó khăn và cam kết đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2026.

Lê Thọ
