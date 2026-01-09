Lãnh đạo Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới

Hội CCV thành phố hiện có 30 hội viên, đăng ký hành nghề tại 12 tổ chức hành nghề công chứng. So với đầu nhiệm kỳ, số lượng hội viên tăng 20%, số lượng tổ chức hành nghề công chứng tăng 9%. Giai đoạn 2020 - 2025, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu công chứng, hợp đồng giao dịch ngày càng tăng, dẫn đến số lượng người hành nghề công chứng và số lượng CCV hành nghề ngày càng nhiều, tạo ra nguồn lực to lớn cho hội.

Nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, do vậy nhu cầu về dịch vụ pháp lý, đặc biệt là công chứng ngày càng tăng cao. Đây vừa là cơ hội, vừa là động lực để nghề công chứng khẳng định vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế.

Đại hội cũng thông qua phương hướng hoạt động và nội quy Hội CCV thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu xây dựng Hội CCV thành phố trở thành một tổ chức nghề nghiệp thống nhất - chuyên nghiệp - đoàn kết; là ngôi nhà chung và là chỗ dựa tin cậy của toàn thể hội viên, là đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý nhà nước; đóng góp tích cực vào việc kiến tạo môi trường pháp lý, minh bạch, an toàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố Huế.

Trong đó, chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, thống nhất cơ sở dữ liệu đến công chứng điện tử; hướng đến công chứng điện tử và số hóa dữ liệu bằng việc tuyên truyền, hỗ trợ hội viên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đưa ngành công chứng thành phố tiệm cận với các tiêu chuẩn hiện đại.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 3 thành viên; ông Võ Quang Lãm, Trưởng phòng Công chứng số 2 được bầu làm Chủ tịch Hội CCV thành phố Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.