  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 10/01/2026 17:18
Hội Công chứng viên thành phố Huế:

Kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, an toàn

HNN.VN - Chiều 10/1, Hội Công chứng viên (CCV) thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có Tổng thư ký Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam Đào Duy An; TUV, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Hưng.

Đề xuất bổ sung mô hình văn phòng công chứng là doanh nghiệp tư nhânLấy lợi ích đoàn viên làm thước đo hoạt độngTạo chuyển biến mới ở cơ sở

 Lãnh đạo Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới 

Hội CCV thành phố hiện có 30 hội viên, đăng ký hành nghề tại 12 tổ chức hành nghề công chứng. So với đầu nhiệm kỳ, số lượng hội viên tăng 20%, số lượng tổ chức hành nghề công chứng tăng 9%. Giai đoạn 2020 - 2025, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu công chứng, hợp đồng giao dịch ngày càng tăng, dẫn đến số lượng người hành nghề công chứng và số lượng CCV hành nghề ngày càng nhiều, tạo ra nguồn lực to lớn cho hội.

Nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, do vậy nhu cầu về dịch vụ pháp lý, đặc biệt là công chứng ngày càng tăng cao. Đây vừa là cơ hội, vừa là động lực để nghề công chứng khẳng định vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế.

Đại hội cũng thông qua phương hướng hoạt động và nội quy Hội CCV thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu xây dựng Hội CCV thành phố trở thành một tổ chức nghề nghiệp thống nhất - chuyên nghiệp - đoàn kết; là ngôi nhà chung và là chỗ dựa tin cậy của toàn thể hội viên, là đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý nhà nước; đóng góp tích cực vào việc kiến tạo môi trường pháp lý, minh bạch, an toàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố Huế.

Trong đó, chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, thống nhất cơ sở dữ liệu đến công chứng điện tử; hướng đến công chứng điện tử và số hóa dữ liệu bằng việc tuyên truyền, hỗ trợ hội viên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đưa ngành công chứng thành phố tiệm cận với các tiêu chuẩn hiện đại.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 3 thành viên; ông Võ Quang Lãm, Trưởng phòng Công chứng số 2 được bầu làm Chủ tịch Hội CCV thành phố Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.  

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
CCVcông chứng viênđại hộihội viêncông chứngTư phápchuyển đổi số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại hội của những quyết sách mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp diễn ra với mục tiêu đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”. Là người Việt Nam ai cũng phấn khởi, kỳ vọng và tin tưởng Đảng sẽ đưa ra những quyết sách mới để phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Đại hội của những quyết sách mới
Hoàn thiện “Chính quyền số”, xây dựng “Xã hội số”, phát triển “Kinh tế số” và phát triển đô thị thông minh

Chiều 29/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của ngành KH&CN năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Huế năm 2026. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Hoàn thiện “Chính quyền số”, xây dựng “Xã hội số”, phát triển “Kinh tế số” và phát triển đô thị thông minh
Đặt phát triển kỹ năng số cho toàn dân làm trọng tâm chuyển đổi số

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn Khoa học 2025 “Quản lý phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số” nhằm làm rõ vai trò của chuyển đổi số trong đổi mới phương thức quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất các khuyến nghị chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Đặt phát triển kỹ năng số cho toàn dân làm trọng tâm chuyển đổi số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top