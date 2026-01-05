Tăng tốc phủ sóng 5G

Các trạm BTS thân thiện tích hợp cả 4G và 5G, phù hợp không gian, cảnh quan đô thị Huế

Vào cuộc mạnh mẽ

5G đang dần trở thành hạ tầng thiết yếu trong đời sống đô thị Huế. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay, trên địa bàn đã có 352 trạm BTS 5G được đưa vào vận hành, trong đó Viettel chiếm 324 trạm, VNPT 18 trạm và Mobifone 10 trạm. Riêng Viettel, 40/40 xã, phường của thành phố đều đã có sóng 5G, đưa Huế trở thành một trong những địa phương có độ phủ 5G sớm ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Việc phát triển 5G tại Huế nằm trong tổng thể các chiến lược lớn về khoa học - công nghệ và chuyển đổi số của thành phố, gắn với các kế hoạch quan trọng như Kế hoạch 295-KH/TU của Thành ủy Huế, Kế hoạch 208/KH-UBND triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hay Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025, định hướng 2030. Theo đó, năm 2025 Huế đặt mục tiêu tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 60%, sang năm 2026 đạt 80%, đồng thời phủ sóng 5G 100% tại các khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghiệp, nhà ga, cảng biển và sân bay quốc tế. Đây được xem là điều kiện “bắt buộc” để thành phố tăng tốc triển khai chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel TP. Huế thông tin: Riêng trong năm 2025, đơn vị đã lắp đặt thêm 200 trạm 5G, nâng tổng số trạm lên gần 330 trạm. “Độ phủ ngoài trời hiện đạt khoảng 90%, trong nhà khoảng 70%. Viettel Huế đã hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kế hoạch của UBND thành phố, về đích sớm hơn một tháng”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, tốc độ 5G nhanh gấp 10 lần 4G, độ trễ rất thấp, tạo nền tảng cho các ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đô thị, giáo dục, y tế, du lịch, sản xuất - kinh doanh. Đến nay, Viettel Huế đã có gần 100.000 khách hàng sử dụng dịch vụ 5G, tăng gấp 3 lần so với năm 2024, cho thấy mức độ sẵn sàng và đón nhận công nghệ mới của người dân là rất cao.

Không đứng ngoài cuộc, VNPT Huế cũng đang từng bước mở rộng vùng phủ. Ông Phạm Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc VNPT Huế cho biết, thời gian qua VNPT tập trung đầu tư các trạm 5G tại khu vực đông dân cư, trung tâm thành phố, đồng thời chuẩn bị mở rộng ra các phường, xã khác và các khu vực phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương.

“Phát triển 5G phải hài hòa lợi ích giữa người dân, chính quyền và doanh nghiệp. VNPT tính toán các phương án đầu tư vừa hỗ trợ chuyển đổi số, vừa đảm bảo hiệu quả, thu hồi vốn để tái đầu tư mở rộng hạ tầng”, ông Hiệp chia sẻ.

Những trạm BTS thân thiện trên đường phố

Hướng tới hơn 500 trạm 5G mới

Theo kế hoạch, năm 2026 Huế sẽ tiếp tục lắp đặt mới 502 trạm BTS 5G, trong đó Viettel dự kiến 200 trạm, VNPT 26 trạm và MobiFone 276 trạm. Mục tiêu là xóa các “vùng lõm” phủ sóng, nâng chất lượng phủ sóng trong nhà, đặc biệt tại khu dân cư, khu du lịch và các điểm di tích.

Thực tế triển khai cũng đặt ra không ít thách thức. Các đợt mưa lũ, sạt lở trong tháng 10, 11 năm 2025 khiến việc vận chuyển, lắp đặt thiết bị gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Huy Quang, Viettel Huế đã “vượt nắng thắng mưa” để đảm bảo tiến độ, giữ vững cam kết với thành phố.

Một điểm đáng chú ý là việc triển khai các trạm BTS thân thiện, tích hợp cả 4G và 5G, phù hợp với không gian di tích và cảnh quan đô thị Huế. Nhờ đó, nhiều điểm di sản, khu du lịch vốn khó triển khai hạ tầng nay đã được phủ sóng, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách và hiệu quả quảng bá hình ảnh Huế.

Những trạm BTS thân thiện được tích hợp cả 4G và 5G ở các điểm di tích

TP. Huế xác định hạ tầng số là nền móng của chuyển đổi số. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, khi 5G được phủ rộng, các ứng dụng như du lịch thông minh, đô thị thông minh, dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số hay kinh tế đêm sẽ có “đường băng” để Huế bứt tốc trong không gian số.