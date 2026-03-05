Bảo đảm các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 2 từ trái sang), Giám đốc Công an TP. Huế kiểm tra tại điểm bầu cử thuộc xã A Lưới 4

Tại các điểm kiểm tra, Giám đốc Công an thành phố đã nghe lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tuyên truyền, vận động cử tri; việc niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu vực bỏ phiếu cũng như các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử. Công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cơ bản được chuẩn bị đầy đủ; công tác tuyên truyền cũng được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ bầu cử; chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để bị động trong mọi tình huống. Công tác tổ chức cần thực hiện khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình và quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt tại các điểm niêm yết danh sách đại biểu, danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu và các địa bàn trọng điểm; thường xuyên kiểm tra phương tiện, trang thiết bị phục vụ bầu cử.

Bên cạnh đó, việc phân công nhiệm vụ cần thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử; tranh thủ sự hỗ trợ của người có uy tín trong cộng đồng để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của Nhân dân đối với cuộc bầu cử.