Bảo đảm các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật

HNN.VN - Ngày 5/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, Trưởng ban bầu cử số 14 đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã A Lưới 3, A Lưới 4 và một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND lắng nghe kiến nghị của Nhân dânLá phiếu - lời hẹn ước của lòng dân với tương lai thành phố HuếSẵn sàng cho lần đầu cầm lá phiếu

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 2 từ trái sang), Giám đốc Công an TP. Huế kiểm tra tại điểm bầu cử thuộc xã A Lưới 4 

Tại các điểm kiểm tra, Giám đốc Công an thành phố đã nghe lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tuyên truyền, vận động cử tri; việc niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu vực bỏ phiếu cũng như các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử. Công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cơ bản được chuẩn bị đầy đủ; công tác tuyên truyền cũng được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ bầu cử; chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để bị động trong mọi tình huống. Công tác tổ chức cần thực hiện khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình và quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt tại các điểm niêm yết danh sách đại biểu, danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu và các địa bàn trọng điểm; thường xuyên kiểm tra phương tiện, trang thiết bị phục vụ bầu cử.

Bên cạnh đó, việc phân công nhiệm vụ cần thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử; tranh thủ sự hỗ trợ của người có uy tín trong cộng đồng để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của Nhân dân đối với cuộc bầu cử.

Minh Nguyên
Có những khoảnh khắc trong đời sống chính trị tưởng như bình dị nhưng lại lắng đọng rất sâu trong tâm thức cộng đồng. 15/3/2026, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một khoảnh khắc như thế.

Những ngày qua, tình hình xung đột leo thang khiến hàng loạt chuyến bay đến và đi Trung Đông bị hoãn, hủy, gây gián đoạn hoạt động du lịch trên diện rộng và làm không ít du khách rơi vào cảnh mắc kẹt. Trong bối cảnh đó, du lịch Việt Nam đã phải “bật” chế độ ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho du khách.

Cử tri trẻ TP. Huế thể hiện tinh thần trách nhiệm khi chủ động tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), tích cực tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và sẵn sàng thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

