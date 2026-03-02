Chuyển đổi số mở lối cho thanh niên Huế khởi nghiệp

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia Chương trình livestream “Quảng bá sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp” do Thành đoàn Huế tổ chức

Từ gian hàng truyền thống đến không gian số

Cuối tháng 12/2025, Chương trình livestream “Quảng bá sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp” do Thành đoàn Huế tổ chức tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Huế với hơn 10 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong nỗ lực đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt trong việc ứng dụng nền tảng số để mở rộng thị trường, kết nối người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm.

Chị Trần Thị Ngọc, đại diện thương hiệu Phấn nụ Nhất Chi Mai chia sẻ: “Được tham gia chương trình livestream cùng các KOL là cơ hội tốt để chúng tôi đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, Thành đoàn còn hỗ trợ thương hiệu mở gian hàng quảng bá tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Huế giúp tiếp cận một lượng lớn khách hàng tiềm năng”.

Chương trình livestream là nội dung trọng tâm trong chuỗi hoạt động Ngày hội “Thanh niên khởi nghiệp và chuyển đổi số” năm 2025. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng và giàu tính thực tiễn, như: Trưng bày, triển lãm và giao thương các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; diễn đàn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số (CĐS) cho cán bộ Đoàn chuyên trách; tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, góp phần hỗ trợ thanh niên từng bước hiện thực hóa ý tưởng, phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Theo đại diện cơ sở phấn nụ Nhất Chi Mai, việc CĐS là yếu tố tiên quyết và sống còn với doanh nghiệp trẻ trong thời đại hiện nay. “Trong năm 2025, cơ sở đã tăng cường quảng bá và đẩy mạnh khâu bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như Tiktok, Facebook, Shopee với khoảng 10.000 sản phẩm. Thời gian tới, cơ sở tiếp tục ứng dụng CĐS trong quản lý kho, quản lý nhân sự nhằm đáp ứng được lượng khách hàng ngày một tăng thông qua thương mại điện tử”, chị Trần Thị Ngọc cho biết.

Đồng hành cùng thanh niên

Theo Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và CĐS trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với thanh niên - lực lượng xã hội giàu tri thức, khát vọng, bản lĩnh và tinh thần dấn thân, khởi nghiệp không chỉ là con đường lập thân, lập nghiệp mà còn là cách thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

TP. Huế đã và đang quan tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với CĐS. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận tri thức, khoa học - công nghệ, nguồn lực và thị trường.

Tổ chức Đoàn - Hội các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng hành cùng thanh niên xuyên suốt từ khâu hình thành ý tưởng, hoàn thiện mô hình đến kết nối, quảng bá và phát triển sản phẩm khởi nghiệp. Thực tiễn phong trào đã ghi nhận nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, gắn với lợi thế địa phương; nhiều bạn trẻ mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ, CĐS vào lao động, sản xuất, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều ý tưởng được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ phục vụ cộng đồng, gắn với CĐS, xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế xanh; trong đó, đã hỗ trợ đưa 648 ý tưởng của thanh niên vào ứng dụng thực tế.

Các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; hướng dẫn xây dựng, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm thanh niên, tổ chức 240 diễn đàn khởi nghiệp, 150 hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ cho 18.540 lượt đoàn viên, thanh niên. Công tác hỗ trợ vốn vay được triển khai hiệu quả với tổng dư nợ 369,160 tỷ đồng, thông qua 170 tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ 6.879 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy cho thanh niên trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Đồng thời, triển khai sâu rộng Phong trào “Thanh niên thành phố Huế làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước”, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm “Made in Hue”, tôn vinh thanh niên, doanh nhân trẻ tiêu biểu. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 tiếp tục được duy trì thông qua tổ chức ngày hội khởi nghiệp, không gian sáng tạo trẻ, các cuộc thi ý tưởng, hoạt động cố vấn, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại; chú trọng hỗ trợ đầu ra, quảng bá sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.