Không dạy trước chương trình, mở rộng cơ hội học tập

Giờ học của học sinh tiểu học Trường UK Academy Huế.

Trường tư thục không được dạy trước chương trình tiểu học

Ngày 7/8, Thông tư 47/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực, bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành trong lĩnh vực giáo dục. Các văn bản này được ban hành trong giai đoạn 2001 - 2024, liên quan đến nhiều lĩnh vực như giáo dục thể chất, y tế trường học, an toàn giao thông, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập, tư thục, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy và thanh tra giáo dục.

Việc bãi bỏ những văn bản đã cũ không có nghĩa các nội dung quản lý trước đây bị bỏ ngỏ. Nhiều nội dung đã được thay thế bằng các quy định mới, phù hợp hơn với hệ thống pháp luật hiện hành.

Trong số các chính sách mới, đáng chú ý là Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 8/8/2026, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, loại hình tư thục. Một nội dung được quan tâm là quy định đối với hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học ở cấp tiểu học. Theo đó, các hoạt động này phải bảo đảm tính tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, không dạy trước chương trình giáo dục phổ thông và không gây áp lực, quá tải cho học sinh.

Thực tế, một số trường tư thục tổ chức năm học trong khoảng 10 tháng thay vì 9 tháng như trường công lập. Khoảng thời gian này có thể dành cho hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa và phát triển kỹ năng. Tại Trường UK Academy Huế, sau khi kết thúc việc dạy học vào cuối tháng 5, nhà trường dành thời gian đầu tháng 6 cho các hoạt động trải nghiệm cuối năm. Việc bắt đầu năm học sớm hơn không đồng nghĩa với dạy trước chương trình mà dành cho các hoạt động ngoại khóa và kỹ năng.

Theo ông Phan Xuân Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường UK Academy Huế, quy định mới cơ bản không tạo ra nhiều thay đổi đối với nhà trường, bởi trường vẫn thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và khung thời gian năm học do Sở GD&ĐT ban hành. Thông tư quy định cụ thể hơn việc tổ chức chương trình ở trường tư thục, cho phép nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng, thể dục… trong thời gian không quá 4 tuần, nhưng không được dạy trước chương trình.

Mở rộng cơ hội học tập

Có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học được kỳ vọng mở rộng cơ hội học tập, nâng cao trình độ và chuyển đổi nghề nghiệp cho người học.

Theo quy định mới, các cơ sở giáo dục có thể thỏa thuận công nhận tín chỉ, kết quả học tập, học phần, môn học, mô-đun hoặc chứng chỉ khi đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra và chất lượng đào tạo. Người học có thể sử dụng kết quả đã tích lũy để tiếp tục học ở trình độ khác hoặc hoàn thành một chương trình đào tạo khác trong cùng trình độ, phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, mở rộng liên thông không đồng nghĩa với hạ thấp yêu cầu đào tạo. Người học liên thông vẫn phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình hiện hành; việc công nhận kết quả học tập phải bảo đảm chuẩn đầu ra và chất lượng đào tạo.

Đặng Ngô Bảo Trân, học sinh trung cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho rằng, quy định mới tạo thuận lợi hơn cho người học, nhất là khi nhu cầu học tập suốt đời và chuyển đổi nghề nghiệp ngày càng rõ nét. Việc được công nhận những kết quả đã tích lũy sẽ giúp người học hạn chế phải học lại những nội dung đã hoàn thành khi tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Các cơ sở giáo dục cũng được trao trách nhiệm lớn hơn trong xây dựng quy định nội bộ về đào tạo liên thông, xác định tiêu chí và quy trình công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ, tư vấn lộ trình học tập cho người học. Các quy định phải được công khai, minh bạch.

Cũng từ ngày 15/8/2026, Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, trong đó có việc sử dụng công nghệ số, AI trong đào tạo, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ phục vụ người học.

Điểm đáng chú ý là AI không còn chỉ được nhìn nhận như một công cụ công nghệ mà đã được đặt trong những nguyên tắc quản lý cụ thể. Các cơ sở giáo dục có thể chủ động ứng dụng AI trong kiểm tra, đánh giá nhưng phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng và phù hợp với chuẩn đầu ra. Yêu cầu về liêm chính học thuật, trung thực trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu cũng được đặt ra rõ hơn.

Nhìn tổng thể, các chính sách mới đang hướng tới quản lý rõ hơn, tăng quyền chủ động gắn với trách nhiệm của nhà trường, đồng thời mở rộng cơ hội học tập cho người học. Điều đó cho thấy, chính sách giáo dục đang từng bước thích ứng với thực tiễn, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục.