Trao bằng đại học chính quy cho 1.064 tân cử nhân

Trao bằng đại học và giấy khen cho các thủ khoa

Khóa tốt nghiệp năm nay, nhà trường có 1.064 sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Trong số đó, có 462 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi. Nhiều sinh viên duy trì thành tích học tập nổi bật xuyên suốt từ khi nhập học đến lúc tốt nghiệp. Những con số này không chỉ phản ánh sự nỗ lực và thành công của mỗi sinh viên mà còn thể hiện tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên cùng khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Dịp này, nhà trường vinh danh, khen thưởng thủ khoa trường và 20 thủ khoa các ngành học cùng các sinh viên có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhấn mạnh, lễ tốt nghiệp không chỉ là dấu mốc đánh dấu việc hoàn thành chương trình đào tạo mà còn là dịp ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các sinh viên trong suốt quãng thời gian học tập dưới mái trường. Đó là hành trình của khát vọng, sự trưởng thành, những lần vượt qua khó khăn để chinh phục tri thức và hoàn thiện bản thân.

Theo TS. Lê Hồ Sơn, tấm bằng tốt nghiệp là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện của các tân cử nhân, đồng thời cũng nhắc nhở về trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Dù công tác trong ngành giáo dục hay ở bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi sinh viên cần tiếp tục phát huy những phẩm chất đã được bồi đắp dưới mái trường như tinh thần nhân văn, trách nhiệm nghề nghiệp, tư duy đổi mới, năng lực thích ứng và ý thức phụng sự xã hội.