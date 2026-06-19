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ClockChủ Nhật, 21/06/2026 12:01

Nhiều đề tài nghiên cứu của sinh viên gắn với thực tiễn

HNN.VN - Sáng 21/6, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học (NCKH) năm học 2025-2026.

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14 sinh viên/nhóm sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2025-2026 được nhà trường vinh danh 

Đây là một hoạt động quan trọng giúp sinh viên rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, từ đó nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh thế giới luôn thay đổi dưới ảnh hưởng của công nghệ. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của sinh viên trong nghiên cứu, biểu dương sự tận tâm của đội ngũ giảng viên trong công tác hướng dẫn và đồng hành cùng sinh viên.

Tại hội nghị, 6 báo cáo tiêu biểu nhất của sinh viên nhà trường, đại diện cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội cốt lõi được lựa chọn thuyết trình trực tiếp và phản biện trước Hội đồng chuyên môn chuyên nghiệp, đó là: “Ứng dụng BPMS nguồn mở trong quản lý điểm rèn luyện tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế; “Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc học tập của sinh viên Đại học Huế”; Phân tích chuỗi cung ứng sản phẩm hương trầm tại làng hương Thủy Xuân, thành phố Huế; Các nhân tố quyết định đến ý định mua sắm của thế hệ Z trên sàn thương mại điện tử Shopee; “Ảnh hưởng cấu trúc tài sản đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam”; Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại xã Phú Lộc, thành phố Huế”.

Hội nghị sinh viên NCKH là hoạt động học thuật thường niên có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo và NCKH của Nhà trường, giúp sinh viên củng cố, mở rộng kiến thức, phát huy năng động sáng tạo, phát triển tư duy và cũng là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Để phát triển hoạt động NCKH sinh viên, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã triển khai rất nhiều hoạt động hỗ trợ như: ưu tiên phân bổ kinh phí NCKH cho sinh viên; hỗ trợ Câu lạc bộ NCKH tổ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên; cử các nhóm sinh viên  đi tham gia các hội thảo NCKH... Trong tất cả các chương trình đào tạo của trường, sinh viên đều được giảng dạy học phần Phương pháp nghiên cứu, giúp sinh viên có những kiến thức và kỹ năng ban đầu trong việc thực hiện NCKH.

Tin, ảnh: Phương Thảo
 Từ khóa:
đại học kinh tếkhoa họcnghiên cứusinh viêngiáo dục
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