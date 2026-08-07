Các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước

Bảy thành phố trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo UBND các thành phố trong Cụm gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai.

Đổi mới phong trào thi đua

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng của các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các phong trào thi đua được triển khai ngày càng thực chất, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương; nhiều mô hình hướng vào cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như phong trào ở một số đơn vị còn hình thức, nội dung chưa sát thực tiễn; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên; đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở còn thiếu ổn định, chủ yếu kiêm nhiệm. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển và đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trình bày tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cho biết, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố đã chủ động cụ thể hóa bằng các chương trình hành động gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ; hướng tới xây dựng phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, gắn với quản lý Nhà nước và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. Ảnh: Ngọc Hiếu

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh, các phong trào đặc trưng như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”, “Đường hoa”, “Dòng sông xanh” tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, từng bước lan tỏa những giá trị tích cực, trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh, thông minh và bền vững.

Trong phong trào thi đua về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, thành phố tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; tiếp tục phát huy hiệu quả Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và nền tảng Hue-S. Đối với phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Huế triển khai nhiều giải pháp đổi mới, nổi bật là mô hình “Tổ công tác vệ tinh”, phát huy vai trò các tổ công tác do lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo; tăng cường kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và địa phương để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Thành phố cũng triển khai cơ chế “48 giờ xử lý vướng mắc”, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý và phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tối đa 48 giờ…

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Huế còn triển khai các phong trào thi đua gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, việc mới. Thành phố tổ chức chiến dịch “60 ngày đêm” nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành các công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới A Lưới; đồng thời hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm” hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, TP. Huế sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gắn phong trào với các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Cụm đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, 7 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Sáu trong bảy địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn mức bình quân cả nước. Quy mô kinh tế của 7 thành phố chiếm khoảng 52,3% GDP cả nước, đóng góp trên 73% tổng thu ngân sách và thu hút khoảng 42% tổng vốn FDI.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục. Tăng trưởng giữa các địa phương chưa đồng đều; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số nơi còn chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hiếu

Nhấn mạnh những tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, các địa phương, đặc biệt là các trung tâm tăng trưởng như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cần nỗ lực hơn nữa để phát huy vai trò dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Cụm tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tiên phong trong triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, xây dựng các mô hình phát triển và quản trị mới, tạo những điển hình tiên tiến để nhân rộng trên phạm vi cả nước. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số; gắn thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm…