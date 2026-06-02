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ClockThứ Sáu, 19/06/2026 05:44

Làm quen với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính

HNN - Lần đầu tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên máy tính, nhiều học sinh vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Dù còn những khác biệt so với hình thức thi trên giấy, đợt thử nghiệm đã giúp học sinh, giáo viên và ngành giáo dục có sự chuẩn bị sớm cho lộ trình tổ chức thi trên máy tính trong tương lai.

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Thi trên máy tính là mô hình phù hợp với xu hướng chuyển đổi số 

Làm quen với kỳ thi số

TP. Huế là một trong những địa phương được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lựa chọn tổ chức thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Đợt thử nghiệm được triển khai tại hai điểm thi là Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và Trường THPT chuyên Khoa học Huế với hơn 3.500 thí sinh tham gia.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Đề án thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2027 - 2030, tiến tới triển khai đại trà từ năm 2030. Để hoàn thiện đề án, Bộ GD&ĐT tổ chức thử nghiệm hệ thống thi trên máy tính tại nhiều địa phương, trong đó có TP. Huế. Việc thử nghiệm giúp đánh giá thực tế về hạ tầng kỹ thuật, công tác tổ chức, vận hành hệ thống, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm từ các địa phương để hoàn thiện đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Lê Nguyên Hoài An, học sinh lớp 12/6 Trường THPT Cao Thắng là một trong những thí sinh tham gia đợt thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế vừa qua. Dự thi các môn toán, tiếng Anh và địa lý trên máy tính, Hoài An đánh giá, hệ thống hoạt động ổn định, thao tác làm bài dễ thực hiện, giao diện dễ sử dụng, không xảy ra sự cố kỹ thuật.

Tuy nhiên, những bỡ ngỡ bước đầu là khó tránh khỏi. Nếu như trên đề thi giấy, thí sinh có thể dễ dàng gạch chân từ khóa, đánh dấu dữ kiện hoặc ghi chú trực tiếp lên đề thì trên giao diện máy tính, những thao tác này không thực hiện được. Vì vậy, nhiều em phải sử dụng giấy nháp để hỗ trợ quá trình phân tích, suy luận và giải quyết các câu hỏi.

Theo nhận xét chung của giáo viên và học sinh, hình thức thi trên máy tính phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục, đồng thời góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong công tác kiểm tra, đánh giá. Việc giảm các khâu in sao đề thi, chấm thi và xử lý kết quả cũng được kỳ vọng sẽ giúp quá trình tổ chức thi trở nên thuận tiện, hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế cho biết, việc tham gia đợt thử nghiệm giúp nhà trường tiếp cận sớm phương thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, điều chỉnh phương pháp dạy học và định hướng ôn tập phù hợp với hình thức thi mới. Trường cũng đang xây dựng phòng khảo thí và ngân hàng câu hỏi phục vụ kiểm tra, đánh giá trên máy tính, từng bước giúp giáo viên và học sinh làm quen với phương thức thi mới trong tương lai.

Từng bước hiện đại hóa công tác khảo thí

Đánh giá về đợt thi thử nghiệm trên máy tính, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng, đợt thử nghiệm không chỉ nhằm đánh giá khả năng vận hành của hệ thống kỹ thuật mà còn giúp ngành giáo dục TP. Huế tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, chủ động chuẩn bị về hạ tầng, nhân lực và các điều kiện cần thiết trước khi triển khai chính thức.

Hình thức thi trên máy tính giúp chủ động hơn trong công tác tổ chức, giảm các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản và chấm thi... Việc sử dụng ngân hàng đề thi cho phép tổ chức nhiều đợt thi khác nhau thay vì tập trung vào một thời điểm như phương thức truyền thống. Nếu được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng máy, các trường THPT hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức thi trên máy tính trong tương lai.

Mặc dù nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng hình thức thi trên máy tính, song việc triển khai trên quy mô lớn vẫn đặt ra nhiều yêu cầu đối với ngành giáo dục. Ông Huỳnh Văn Chương cho hay, Bộ GD&ĐT cần chuẩn bị đồng bộ từ ngân hàng đề thi, hệ thống quy chế, cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát đến các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Bên cạnh đó, việc đầu tư hạ tầng công nghệ, hệ thống máy tính và các điều kiện kỹ thuật tại địa phương cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm việc tổ chức thi trên máy tính diễn ra an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, những kết quả thu được từ đợt thử nghiệm sẽ được Bộ GD&ĐT tổng hợp, đánh giá nhằm nhận diện rõ những thuận lợi, khó khăn, từ đó hoàn thiện đề án trình Thủ tướng Chính phủ dự kiến vào tháng 7/2026.

Bài, ảnh: MINH HIỀN
 Từ khóa:
kỳ thi tốt nghiệptrung họcphổ thôngmáy tính
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