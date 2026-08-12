Người trẻ xây dựng “hồ sơ nghề nghiệp số”

Nhiều người trẻ đầu tư xây dựng một “hồ sơ số” đủ sức kể câu chuyện nghề nghiệp của riêng mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thu An (phường Phú Xuân) dành gần một tuần để hoàn thiện “hồ sơ số” trước khi nộp đơn ứng tuyển. Em cập nhật hồ sơ năng lực số với các dự án biên - phiên dịch, bổ sung phản hồi từ học viên và hoàn thiện mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn. Theo An, những dự án được trình bày trực quan, kèm hình ảnh, số liệu và kết quả cụ thể sẽ giúp ứng viên tạo dấu ấn với nhà tuyển dụng.

Hồ sơ số là tập hợp của sơ yếu lý lịch, Portfolio, LinkedIn, GitHub, Behance hay website cá nhân... Khác với một bản sơ yếu lý lịch chỉ tóm lược quá trình học tập và làm việc, "hồ sơ số" cho phép ứng viên kể câu chuyện nghề nghiệp bằng chính những sản phẩm đã thực hiện. Qua đó, nhà tuyển dụng có thể hình dung rõ hơn về phong cách làm việc, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của mỗi người.

Có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, Viết Việt (phường Hóa Châu) đầu tư xây dựng hồ sơ năng lực số dưới dạng PDF và duy trì trang Behance để giới thiệu các dự án tiêu biểu. Sau 9 năm làm việc tại doanh nghiệp, 5 năm gần đây anh chuyển sang làm việc tự do. Các nền tảng số trở thành cầu nối giúp Việt giới thiệu năng lực, tìm kiếm khách hàng và các dự án mới. Trang Behance của anh thu hút hàng nghìn lượt xem, mang đến nhiều cơ hội hợp tác trong và ngoài nước.

“Định kỳ, tôi đều cập nhật các trang hồ sơ của mình. Dấu ấn cá nhân thể hiện rất rõ qua lịch sử công việc và những sản phẩm tâm đắc”, Việt chia sẻ.

Xu hướng xây dựng hồ sơ nghề nghiệp số đang xuất hiện ở nhiều ngành nghề. Sinh viên công nghệ thông tin đầu tư vào GitHub để lưu trữ các dự án lập trình. Người làm truyền thông, marketing, báo chí xây dựng website hoặc sử dụng các trang hồ sơ năng lực số giới thiệu dự án, lưu trữ bài viết, sản phẩm đa phương tiện. Mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn được nhiều bạn trẻ duy trì như một kênh xây dựng hồ sơ công việc.

Nhiều trường đại học cũng khuyến khích sinh viên xây dựng hồ sơ số ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường thông qua các dự án học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện hay sản phẩm thực hành. Đây được xem là bước chuẩn bị giúp người trẻ sớm hình thành thương hiệu cá nhân và nâng cao khả năng cạnh tranh khi gia nhập thị trường lao động.

Theo anh Nguyễn Trung An, Giám đốc Công ty Truyền thông Sáng tạo KIRA (phường Thủy Vân), hồ sơ số giúp nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên toàn diện hơn. "Qua các dự án trên Portfolio, Behance… chúng tôi có thể đánh giá tư duy, gu thẩm mỹ và khả năng thực thi của ứng viên. Sản phẩm thực tế là minh chứng rõ hơn việc chỉ liệt kê kỹ năng trong sơ yếu lý lịch truyền thống. Một hồ sơ tốt không cần quá nhiều sản phẩm, quan trọng là thể hiện được vai trò, cách giải quyết vấn đề, kết quả đạt được và sự tiến bộ của ứng viên", anh An nói.

Cùng quan điểm, nhiều chuyên viên nhân sự cho rằng hồ sơ số chỉn chu là điểm cộng rất lớn khiến nhà tuyển dụng “để mắt” đến ứng viên. Dù vậy, hồ sơ chỉ hiệu quả khi phản ánh đúng năng lực, nếu đầu tư vào hình thức mà nội dung “nghèo” hoặc “mượn” thành tích vẫn khó có thể tạo lợi thế.

Với Thu An hay Viết Việt, hồ sơ số không đơn thuần là công cụ để tìm việc hay tìm khách hàng. Đây còn là hành trình nghề nghiệp, thể hiện cá tính sáng tạo và xu hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân. Trong bối cảnh tuyển dụng ngày càng cạnh tranh, nhiều người trẻ cũng đang chuyển từ tư duy chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc đẹp sang xây dựng một hồ sơ số đủ sức kể câu chuyện nghề nghiệp của riêng mình.