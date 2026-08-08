Trường Đại học Y – Dược giành giải Nhất toàn đoàn tại Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc

Đội thi Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhận giải

Cuộc thi quy tụ hơn 30 đội thi với hơn 150 sinh viên đến từ các trường đại học, học viện trên khắp cả nước.

Tham dự cuộc thi năm nay, đội tuyển Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế gồm 5 sinh viên thi đấu xuất sắc và mang về những thành tích vô cùng ấn tượng: Giải Nhất toàn đoàn; 3 giải Nhất cá nhân; 2 giải Ba cá nhân.

Không chỉ là sân chơi để các sinh viên đam mê Sinh học thể hiện kiến thức, bản lĩnh và năng lực chuyên môn, cuộc thi còn là diễn đàn giao lưu, kết nối học thuật. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức và thúc đẩy sự phát triển của ngành Sinh học trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.