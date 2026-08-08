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ClockThứ Bảy, 08/08/2026 15:08

Trường Đại học Y – Dược giành giải Nhất toàn đoàn tại Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc

HNN.VN - Ngày 8/8, cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, do Hội các ngành Sinh học Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Duy Tân đăng cai tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải.

Hơn 300 sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanhTrao bằng tốt nghiệp cho 37 tân bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc Dự án 585Trường Đại học Y – Dược đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo bác sĩPhát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đạt chuẩn khu vực55 đề tài tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ lần thứ XXIII

Đội thi Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhận giải 

Cuộc thi quy tụ hơn 30 đội thi với hơn 150 sinh viên đến từ các trường đại học, học viện trên khắp cả nước.

Tham dự cuộc thi năm nay, đội tuyển Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế gồm 5 sinh viên thi đấu xuất sắc và mang về những thành tích vô cùng ấn tượng: Giải Nhất toàn đoàn; 3 giải Nhất cá nhân; 2 giải Ba cá nhân.

Không chỉ là sân chơi để các sinh viên đam mê Sinh học thể hiện kiến thức, bản lĩnh và năng lực chuyên môn, cuộc thi còn là diễn đàn giao lưu, kết nối học thuật. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức và thúc đẩy sự phát triển của ngành Sinh học trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

Hoàng Triều
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