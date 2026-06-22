  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 24/06/2026 14:06

5 ý tưởng được trao giải tại chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo lần thứ III

HNN.VN - Ngày 24/6, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo lần thứ III năm 2026.

Truyền cảm hứng đổi mới và sáng tạoTechFest 2025: Chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc giaNhiều dự án có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn

Trao giải cho các đội xuất sắc 

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ học sinh, sinh viên. Nhiều ý tưởng dự thi năm nay được đầu tư công phu, thể hiện tinh thần đổi mới, tính ứng dụng cao và tiềm năng phát triển trong thực tiễn. Trải qua các vòng đánh giá, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 đội thi xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.

Dựa trên kết quả làm việc nghiêm túc, đánh giá công tâm và khách quan của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã chọn 5 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc để trao giải thưởng.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu đối với thế hệ trẻ. Tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là nội dung thiết thực đối với sinh viên. Việc tiếp cận các ý tưởng đổi mới sáng tạo giúp sinh viên mở rộng tư duy, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, đồng thời hình thành những góc nhìn và phương pháp tiếp cận mới trong hoạt động dạy học, giáo dục. Đây cũng là nền tảng để các em trở thành những nhà giáo năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại số.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
5 ý tưởngđược trao giảitại chung kếtCuộc thiÝ tưởngKhởi nghiệpĐổi mớisáng tạolần thứ IIInăm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi mới chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Từ ngày 16/6, các Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tổ chức họp lãnh đạo, đánh giá công tác coi thi và triển khai công tác chấm thi. Trong kỳ thi, chỉ có môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận với yêu cầu chấm “mở”, chấm đều tay.

Đổi mới chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Di sản mở đường cho kinh tế sáng tạo

Từ những đại nhạc hội thu hút hàng ngàn khán giả trẻ đến các chương trình nghệ thuật cộng đồng lan tỏa trên mạng xã hội, Huế đang cho thấy một diện mạo mới của thành phố di sản.

Di sản mở đường cho kinh tế sáng tạo
Mở rộng sáng tạo cho thiếu nhi từ trại hè văn học

Những năm gần đây, mô hình trại hè văn học dành cho thiếu nhi ngày càng đa dạng, trở thành không gian trải nghiệm được nhiều gia đình quan tâm lựa chọn. Các mô hình này đang góp phần mở rộng sáng tạo, khơi gợi khả năng ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc cho trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tích cực, thực tiễn triển khai đặt ra các yêu cầu về bảo đảm chất lượng chuyên môn để hoạt động hiệu quả hơn.

Mở rộng sáng tạo cho thiếu nhi từ trại hè văn học

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top