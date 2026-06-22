5 ý tưởng được trao giải tại chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo lần thứ III

Trao giải cho các đội xuất sắc

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ học sinh, sinh viên. Nhiều ý tưởng dự thi năm nay được đầu tư công phu, thể hiện tinh thần đổi mới, tính ứng dụng cao và tiềm năng phát triển trong thực tiễn. Trải qua các vòng đánh giá, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 đội thi xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.

Dựa trên kết quả làm việc nghiêm túc, đánh giá công tâm và khách quan của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã chọn 5 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc để trao giải thưởng.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu đối với thế hệ trẻ. Tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là nội dung thiết thực đối với sinh viên. Việc tiếp cận các ý tưởng đổi mới sáng tạo giúp sinh viên mở rộng tư duy, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, đồng thời hình thành những góc nhìn và phương pháp tiếp cận mới trong hoạt động dạy học, giáo dục. Đây cũng là nền tảng để các em trở thành những nhà giáo năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại số.