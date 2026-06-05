Giọng ca đại ngàn giữa lòng Cố đô

Ở La Vi toát lên sự vui vẻ, cởi mở và dễ gần

Những ngày đầu ở Huế, cô gái trẻ mất gần 10 tháng để quen với nhịp sống mới, đi qua cảm giác cô đơn của một người lần đầu rời xa gia đình. Cũng trong khoảng thời gian đó, La Vi tìm đến Câu lạc bộ Guitar của trường như một cách để kết nối. Từ một người chỉ quen nghe nhạc, chưa từng nghĩ sẽ hát trước đám đông, thế giới ấy dần mở ra với em theo một cách rất tự nhiên.

Từ những bước đi chậm

Trước khi vào đại học, La Vi chỉ từng một lần hát trước đám đông, trong một tiết mục văn nghệ ở trường năm lớp 12. Không qua đào tạo bài bản, em bắt đầu hành trình âm nhạc bằng bản năng và cảm xúc. Những buổi sinh hoạt ở một câu lạc bộ guitar thành nơi để La Vi thử sức, và cũng là lúc những người xung quanh nhận ra chất giọng đặc biệt của em.

Đến giữa năm hai đại học, La Vi mới bắt đầu tự học thanh nhạc. Năm 2024, em tiếp tục tham gia một khóa học bài bản trong thời gian ngắn. Từng bước một, giọng hát của La Vi trở nên chắc chắn hơn, giàu cảm xúc hơn, và dần tạo được dấu ấn trong các hoạt động âm nhạc của sinh viên.

Bước ngoặt đến vào giữa năm 2025, khi Đỗ Lê Đình Nguyên, thủ lĩnh ban nhạc Nokar, sau một lần trực tiếp nghe La Vi hát, đã mời em về làm ca sĩ cho nhóm. Từ đó, tên của La Vi xuất hiện ngày càng nhiều trong các đêm nhạc tại Huế, từ Rock Thanh niên, các sân khấu sinh viên, đến những sự kiện cộng đồng. Hiện tại, em là giọng ca của hai ban nhạc Nokar và Next Step, trong đó Next Step giúp em thử sức nhiều hơn với Jazz, một dòng nhạc đòi hỏi chiều sâu và sự tinh tế.

Đình Nguyên cho biết anh ấn tượng với La Vi ngay từ lần đầu nghe hát: “La Vi có nội lực, giọng có chất riêng và có thể hát đa dạng nhiều dòng nhạc. Thời gian đầu còn hơi bỡ ngỡ vì chưa quen với live band, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã làm chủ sân khấu tốt hơn”.

Giữ mình trong âm nhạc

Nếu Nokar mang đến cho La Vi những sân khấu sôi động, thì Next Step lại là nơi em học cách lắng lại. Anh Đặng Lâm Phương, người sáng lập ban nhạc Jazz Next Step nhận xét, La Vi là một cô gái “nhiều năng lượng tích cực, luôn vui vẻ và hòa đồng, nhưng đồng thời cũng rất cầu thị”. Theo anh, khi mới tiếp cận Jazz, La Vi dành nhiều thời gian lắng nghe góp ý, chủ động gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ để học hỏi.

Cơ duyên đến với Next Step của La Vi cũng khá đặc biệt. Trong một lần ghé quán cà phê Be nghe nhạc, em được mời lên hát giao lưu hai ca khúc. Ngay sau buổi diễn đó, nhận thấy tiềm năng của La Vi trong Jazz và R&B, anh Phương đã chủ động mời em tập cùng, bắt đầu bằng những buổi cà phê trò chuyện về Jazz. “Âm nhạc như là một phần trong con người bạn ấy. La Vi có sự phóng khoáng của người con Tây Nguyên. Mình mong bạn sẽ tự tin và tự hào hơn về xuất thân của mình, để đưa thêm chất núi rừng vào cách biểu đạt âm nhạc”, anh Phương chia sẻ.

Từ việc hát bằng nội lực tự nhiên, La Vi dần học cách chú ý hơn đến chiều sâu trong biểu đạt. Mỗi lần thử sức với một dòng nhạc mới, em đều chuẩn bị rất kỹ. “Khi lần đầu hát Jazz, mình đã dành rất nhiều thời gian chỉ để nghe và làm quen với thể loại này”, cô ca sĩ nhỏ chia sẻ.

Dù thường xuất hiện với hình ảnh đầy năng lượng trên sân khấu, ngoài đời em lại là người khá tự ti. Sau mỗi buổi diễn, La Vi thường tự nhìn lại và cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Chính sự khắt khe ấy trở thành động lực để em không ngừng hoàn thiện. Trong những giai đoạn cao điểm, La Vi từng biểu diễn gần như kín lịch cả tuần. Hiện tại, trung bình mỗi tuần em vẫn đứng sân khấu 3 - 4 buổi, tại các quán cà phê, khách sạn hay không gian âm nhạc nhỏ ở Huế.

Trong nhiều sân khấu đã đi qua, La Vi dành tình cảm đặc biệt cho những đêm nhạc miễn phí “H.U.É - Khi vẻ đẹp cất lời” bên sông Hương. Ở đó, khán giả không chỉ là những người chủ động tìm đến âm nhạc, mà còn có cả những người đi ngang, dừng lại vì một giai điệu bất chợt. “Những lúc đó mình cảm nhận rõ ràng sự kết nối với khán giả”, em nói.

Không chỉ theo đuổi âm nhạc, La Vi còn là một sinh viên có kết quả học tập tốt. Sau khi tốt nghiệp, em dự định học thêm nghiệp vụ sư phạm, theo định hướng của gia đình, đồng thời trau dồi kỹ năng phiên dịch. Song song với đó, âm nhạc vẫn là hành trình em muốn tiếp tục - một hành trình không ồn ào, nhưng đủ bền bỉ để giữ lại tiếng hát của mình giữa những đêm Huế.