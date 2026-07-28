Hương Thủy tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao năm học 2025-2026

Khen thưởng các giáo viên đạt thành tích xuất sắc

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đồng thời khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài.

Tại buổi lễ, UBND phường Hương Thủy đã tuyên dương, khen thưởng 2 tập thể, 16 giáo viên và 33 học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, học tập cũng như đạt kết quả nổi bật tại các kỳ thi, cuộc thi trong năm học 2025-2026. Những thành tích này là kết quả của sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ giáo viên, sự cố gắng vươn lên của các em học sinh cùng sự đồng hành, phối hợp hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và địa phương trong công tác giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Thủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các nhà trường, đội ngũ giáo viên và học sinh đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, ông mong muốn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ trong giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của địa phương.

Dịp này, lãnh đạo phường kỳ vọng đội ngũ giáo viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy; các em học sinh tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong những năm học tiếp theo, góp phần xây dựng truyền thống hiếu học của quê hương Hương Thủy ngày càng phát triển.