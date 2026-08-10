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Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ từ trần ở tuổi 98

ClockThứ Năm, 13/08/2026 08:47
Ngày 12/8, đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, đã từ trần tại thủ đô Bắc Kinh, hưởng thọ 98 tuổi.

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 Nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Dung Cơ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Truyền thông Trung Quốc dẫn cáo phó của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), Quốc vụ viện (Chính phủ) và Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (Chính hiệp) Trung Quốc cho biết, đồng chí Chu Dung Cơ, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa 14 và 15, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc đã từ trần lúc 11 giờ 6 phút ngày 12/8 (giờ địa phương) tại thủ đô Bắc Kinh, hưởng thọ 98 tuổi.

Đồng chí Chu Dung Cơ sinh năm 1928, quê ở tỉnh Hồ Nam, tham gia cách mạng năm 1948, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1949, tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất cơ điện Trường đại học Thanh Hoa, từng giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhà nước; Thị trưởng, Bí thư Thành ủy Thượng Hải; Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Trong thời gian giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của Quốc vụ viện Trung Quốc, đồng chí Chu Dung Cơ đã thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, thuế, doanh nghiệp nhà nước, nhà ở, an sinh xã hội, y tế, giáo dục trong bối cảnh Trung Quốc đang ở giai đoạn then chốt chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; chủ trì, hoàn thành đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, thúc đẩy mở cửa với bên ngoài cả về chiều rộng và chiều sâu.

Từ tháng 3/2003, đồng chí Chu Dung Cơ thôi giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Sau khi về nghỉ, ông vẫn quan tâm sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, kiên trì ủng hộ công cuộc xây dựng Đảng liêm chính và đấu tranh chống tham nhũng.

Cáo phó cho biết, đồng chí Chu Dung Cơ đã sống một cuộc đời cách mạng, chiến đấu và vinh quang, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, sự ra đi của đồng chí Chu Dung Cơ là mất mát to lớn của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

https://nhandan.vn/nguyen-thu-tuong-trung-quoc-chu-dung-co-tu-tran-o-tuoi-98-post981493.html

Theo nhandan.vn
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