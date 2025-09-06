  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 06/09/2025 16:25

Tập huấn, tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh

HNN.VN - Chiều 6/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp Trạm Y tế xã Chân Mây – Lăng Cô và Trường THPT Thừa Lưu tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phòng chống đuối nước trước mùa mưa bão năm 2025 cho học sinh.

Hướng dẫn kỹ năng sơ cứu khi gặp người tai nạn đuối nước 

Hơn 600 học sinh được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước. Thông qua thuyết trình kết hợp trình chiếu, các em được giới thiệu kỹ năng an toàn trong môi trường nước và khi gặp người bị nạn. Đồng thời được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu khi gặp người tai nạn đuối nước.

Quá trình tuyên truyền, nhiều câu hỏi được đặt ra để học sinh thể hiện cũng như củng cố hiểu biết về những nội dung liên quan, có kỹ năng vận dụng linh hoạt trong trường hợp xảy ra thực tế. Những học sinh trả lời đúng được trao tặng quà.

“Đây là hoạt động nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng đuối nước ở thanh thiếu niên, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về kiến thức, kỹ năng an toàn để phòng ngừa và ứng phó tai nạn đuối nước”- Thiếu tá Nguyễn Xuân Lãm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết.

Quỳnh Anh
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm mới của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2025

Năm học 2025 - 2026, BHYT học sinh, sinh viên có nhiều điểm mới: Nhà nước tăng mức hỗ trợ đóng, quy định rõ thời hạn thẻ cho từng cấp học và đẩy mạnh ứng dụng số thay thế thẻ giấy. Những thay đổi này giúp giảm gánh nặng tài chính, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh và hiện đại hóa quản lý.

Điểm mới của bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2025
Giải ngân vốn vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành STEM

Ngày 5/9, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh thành phố triển khai giải ngân vốn cho những khách hàng đầu tiên theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (gọi tắt là ngành STEM).

Giải ngân vốn vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành STEM
Nhẹ gánh lo toan

Từ đầu năm học mới 2025 - 2026, tin vui đến khi học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông (THPT) công lập được miễn toàn bộ học phí.

Nhẹ gánh lo toan
Niềm vui ngày khai trường

Với nhiều hoạt động đa dạng, lễ khai giảng của các trường học trên địa bàn TP. Huế diễn ra sáng 5/9 ghi dấu nhiều khoảnh khắc ấn tượng…

Niềm vui ngày khai trường

