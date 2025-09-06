Tập huấn, tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh

Hướng dẫn kỹ năng sơ cứu khi gặp người tai nạn đuối nước

Hơn 600 học sinh được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước. Thông qua thuyết trình kết hợp trình chiếu, các em được giới thiệu kỹ năng an toàn trong môi trường nước và khi gặp người bị nạn. Đồng thời được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu khi gặp người tai nạn đuối nước.

Quá trình tuyên truyền, nhiều câu hỏi được đặt ra để học sinh thể hiện cũng như củng cố hiểu biết về những nội dung liên quan, có kỹ năng vận dụng linh hoạt trong trường hợp xảy ra thực tế. Những học sinh trả lời đúng được trao tặng quà.

“Đây là hoạt động nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng đuối nước ở thanh thiếu niên, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về kiến thức, kỹ năng an toàn để phòng ngừa và ứng phó tai nạn đuối nước”- Thiếu tá Nguyễn Xuân Lãm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết.