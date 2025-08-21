Trao tặng quà cho người dân bản Sê Sáp, Lào

Trao tặng nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân bản Sê Sáp, Lào trước mùa mưa bão

Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm, thực phẩm, tổng trị giá 50 suất quà tặng gần 30 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quảng Nhâm cho biết: Để thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác giúp dân xóa đói giảm nghèo và công tác đối ngoại biên phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị có chủ trương đẩy mạnh công tác kết nối, vận động mạnh thường quân hỗ trợ người dân khu vực biên giới và người dân bản Lào.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm kết nối, vận động gia đình, bạn bè thân quen, các mối quan hệ công tác trên địa bàn, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp…, để hỗ trợ hiệu quả cho người dân khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý. Hoạt động kết nối mạnh thường quân, hỗ trợ cho người dân bản Sê Sáp, Lào lần này nhằm giúp bà con bản bạn kịp thời giải quyết khó khăn trước mùa mưa bão. Đồng thời, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.