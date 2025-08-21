  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 23/08/2025 16:56

Trao tặng quà cho người dân bản Sê Sáp, Lào

HNN.VN - Ngày 23/8, tại Trạm kiểm soát biên phòng Hồng Thái, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đã kết nối, phối hợp các nhà hảo tâm, tổ chức tặng nhu yếu phẩm, thực phẩm cho toàn bộ 50 hộ dân bản Sê Sáp, Lào.

“Điểm tựa” cho dânXây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triểnKiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòngBế mạc lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Pa Cô - Tà ÔiBộ đội Biên phòng thành phố chủ động ứng phó với bão số 3

Trao tặng nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân bản Sê Sáp, Lào trước mùa mưa bão 

Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm, thực phẩm, tổng trị giá 50 suất quà tặng gần 30 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quảng Nhâm cho biết: Để thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác giúp dân xóa đói giảm nghèo và công tác đối ngoại biên phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị có chủ trương đẩy mạnh công tác kết nối, vận động mạnh thường quân hỗ trợ người dân khu vực biên giới và người dân bản Lào.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm kết nối, vận động gia đình, bạn bè thân quen, các mối quan hệ công tác trên địa bàn, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp…, để hỗ trợ hiệu quả cho người dân khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý. Hoạt động kết nối mạnh thường quân, hỗ trợ cho người dân bản Sê Sáp, Lào lần này nhằm giúp bà con bản bạn kịp thời giải quyết khó khăn trước mùa mưa bão. Đồng thời, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngđồn biên phòngquảng nhâmtặng quàdân bảnsê sáp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao hỗ trợ cho người dân bản Ta Lui

Ngày 21/8, tại cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị), thừa ủy quyền của UBND thành phố Huế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức trao quà hỗ trợ cho người dân bản Ta Lui, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

Trao hỗ trợ cho người dân bản Ta Lui
Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng

Ngày 8/8, Đoàn kiểm tra số 2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng sau khi sắp xếp, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương.

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng
Dập tắt cháy rừng tại xã Phú Vinh

Chiều 6/8, Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn khống chế, dập tắt một vụ cháy rừng tại xã Phú Vinh.

Dập tắt cháy rừng tại xã Phú Vinh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top