“Điểm tựa” cho dân

Đồng hành, hỗ trợ các gia đình khó khăn

Đồn Biên phòng Hương Nguyên đóng quân trên địa bàn thôn Mu Nú Ta Rá, xã A Lưới 5, cách xa khu vực dân cư sinh sống hơn 10 cây số, đường đèo dốc quanh co. Những mùa mưa lũ, thường xảy ra sạt lở, gây ra tình trạng chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông.

Dù khó khăn nhân lên bội phần trong thiên tai, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Hương Nguyên vẫn luôn sẵn sàng kịp thời có mặt, là lực lượng xung kích, nòng cốt, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khác, đồng hành, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, giúp di chuyển người già, trẻ nhỏ đến địa điểm an toàn; cũng như giằng chống nhà cửa, sửa chữa những ngôi nhà bị hư hỏng do giông lốc, gió bão, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trung tá Nguyễn Giang Thuận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Nguyên cho hay: CBCS đơn vị luôn xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm lớn lao của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc và các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đồng thời, giúp người dân biên giới phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đã từng nhiều lần theo chân Trung tá Nguyễn Giang Thuận và Trung tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hương Nguyên về những thôn bản xa xôi nắm tình hình những hộ nghèo, khó khăn, được đơn vị phối hợp hỗ trợ những mô hình kinh tế, tôi mới hiểu Ban Chỉ huy và CBCS đơn vị “nói được, làm được”. Các hộ gia đình anh A Viết Tách, chị Ploong Thị Loan, chị Lê Thị Hồng và nhiều hộ thuộc diện nghèo, được hỗ trợ “cần câu”, từ 1 cặp bò, cặp dê ban đầu, đã nhân lên thành đàn 6 - 8 con.

Trên gương mặt sạm sương nắng của chị Ploong Thị Loan là nụ cười phấn khởi, khi chị bộc bạch: Không những hỗ trợ bò giống, CBCS biên phòng còn theo sát nắm tình hình phát triển, chỉ vẽ kỹ thuật, để vật nuôi tránh bị bệnh và phát triển khỏe mạnh, sinh sản hiệu quả. Không những thế, các anh còn tư vấn để các hộ trong thôn biết cách sử dụng đất sản xuất hợp lý, mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, gia đình tôi đã trồng keo trên vùng đồi lâu nay bỏ hoang, tận dụng thế đất trũng trong vườn để đào ao nuôi cá. Bây giờ gia đình tôi vừa có đàn bò, ruộng lúa, 2 ao cá và đồi keo. Kinh tế khấm khá hẳn lên.

Mô hình “Ao cá quân dân” mà Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp hỗ trợ hộ anh Hồ Văn Nghĩa, Viên Thị Cau, được gia đình này chăm sóc, phát triển, hiện mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. “Nhiều hộ dân trong thôn cũng học hỏi kỹ thuật chăm sóc cá do BĐBP hướng dẫn, vợ chồng tôi sẵn lòng chỉ vẽ lại cho bà con”, anh Hồ Văn Nghĩa chia sẻ.

Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố đánh giá cao hiệu quả nhiệm vụ giúp người dân biên giới phát triển kinh tế một cách bền vững mà Đồn Biên phòng Hương Nguyên và mỗi CBCS đơn vị đã thực hiện tốt trong thời gian qua.

Để góp phần chủ động trong hỗ trợ mô hình kinh tế cho người dân, CBCS Đồn Biên phòng Hương Nguyên đã duy trì, phát triển đàn dê và ao cá của đơn vị. Những năm qua, Đồn Biên phòng Hương Nguyên đã hỗ trợ dê giống cho hàng chục hộ nghèo trên địa bàn đơn vị quản lý; thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. Nhờ đó, người dân đã nâng cao trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ thể, chung sức đồng lòng cùng giữ gìn, bảo vệ bình yên khu vực biên giới.