Tăng cường tuần tra cao điểm chống khai thác IUU

Đoàn công tác tặng quà cho ngư dân đánh bắt trên ngư trường TP. Huế

Với lực lượng nòng cốt là bộ đội biên phòng, công an, kiểm ngư, cùng biên đội 2 tàu tuần tra, đợt tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển thành phố Huế; kiểm tra việc chấp hành quy định của ngư dân trong khai thác hải sản, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tuần tra tập trung kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác trên biển, nhất là việc tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU; chủ động phát hiện và xử lý vi phạm.

Các lực lượng đã kiểm tra một số tàu cá đang hoạt động trên biển; đồng thời tuyên truyền pháp luật, tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con trong quá trình vươn khơi bám biển.