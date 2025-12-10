  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 12/12/2025 09:58

Tăng cường tuần tra cao điểm chống khai thác IUU

HNN.VN - Trong 2 ngày 11-12/12, thành phố Huế huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm tra và kiểm soát đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời nắm tình hình quốc phòng, an ninh trên vùng biển của thành phố.

 Đoàn công tác tặng quà cho ngư dân đánh bắt trên ngư trường TP. Huế 

Với lực lượng nòng cốt là bộ đội biên phòng, công an, kiểm ngư, cùng biên đội 2 tàu tuần tra, đợt tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển thành phố Huế; kiểm tra việc chấp hành quy định của ngư dân trong khai thác hải sản, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tuần tra tập trung kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác trên biển, nhất là việc tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU; chủ động phát hiện và xử lý vi phạm.

Các lực lượng đã kiểm tra một số tàu cá đang hoạt động trên biển; đồng thời tuyên truyền pháp luật, tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con trong quá trình vươn khơi bám biển.

BÌNH - TIẾN
Phát động thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 10/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Phát động thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm
Hội đàm thúc đẩy hợp tác biên phòng

Chiều 9/12, tại thành phố Huế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi (Việt Nam) tổ chức hội đàm thường niên lần thứ XIX năm 2025 với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sê Kông (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Hội đàm thúc đẩy hợp tác biên phòng
Người sĩ quan biên phòng trẻ tiêu biểu

Năm 2023, là “gương mặt trẻ triển vọng”, năm 2024 và 2025 là “gương mặt trẻ tiêu biểu” trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế, Đại úy Trần Đình Nguyên, Đội trưởng Trinh sát kiêm Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Lăng Cô được đề nghị giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp Bộ Tư lệnh BĐBP năm 2025.

Người sĩ quan biên phòng trẻ tiêu biểu

