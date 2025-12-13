Dự án nuôi bò sinh sản & bài toán sinh kế bền vững

  • Huế ngày nay Online
HNN - Giảm nghèo bền vững không chỉ là giải ngân hết nguồn lực mà là làm sao để từng đồng vốn của Nhà nước thực sự trở thành “đòn bẩy” giúp người dân thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Bò của nhiều hộ tham gia dự án phát triển tốt, hứa hẹn đem lại thu nhập cao cho người dân 

Nuôi bò sinh sản là một trong những hạng mục thuộc Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn phường Kim Trà từ năm 2021 đến nay.

Đây là một chủ trương lớn với mục tiêu nhân văn nhằm tạo sinh kế, giúp người dân thoát nghèo thông qua hỗ trợ bò giống, vắc-xin, thuốc thú y và tư vấn kỹ thuật để hộ nghèo, cận nghèo có tư liệu sản xuất, tạo sinh kế lâu dài. Thực tế cho thấy, tại các khu vực Hương Chữ, Hương Xuân, Hương Toàn, nhiều hộ tham gia dự án ghi nhận, đàn bò đang phát triển tốt, hứa hẹn khả năng sinh sản, đem lại thu nhập cao cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những hộ chăn nuôi hiệu quả, vẫn có tỷ lệ thất thoát khá lớn do thiếu kỹ năng và các nguyên nhân chủ quan khác. Cụ thể, tại Hương Xuân, trong số 18 con bò được cấp đã có 9 con bị chết, chủ yếu là do trời rét và bị bệnh...

Nếu sự việc trên được xem là rủi ro cùng một số nguyên nhân khách quan, thì ở khu vực Hương Chữ vẫn xuất hiện tình trạng một số hộ dân sau khi nhận bò dự án và nuôi một thời gian ngắn đã tìm cách bán cho thương lái. Khi có đoàn kiểm tra, những hộ này đã đối phó bằng cách mượn bò hoặc mua lại bò khác để “trám” vào.

Tình trạng trên cho thấy, bên cạnh một số hộ nhận bò dự án thiếu kiến thức chăm sóc vật nuôi, thì vẫn còn có một bộ phận đang có tâm lý ỷ lại và muốn thụ hưởng nguồn lợi từ chính sách. Họ xem bò dự án “cho rồi là xong”, rồi bán lấy tiền hơn là tư liệu sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn, nhân văn. Và để việc thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương giai đoạn 2025 - 2030 bền vững hơn, chính quyền phường Kim Trà đã đề ra một số giải pháp, như: Rà soát lại quy trình xét duyệt hồ sơ; không hỗ trợ mô hình chăn nuôi (bò, trâu) cho các hộ không có nhân lực lao động, người già yếu, neo đơn mà chuyển sang các hình thức hỗ trợ khác như sổ tiết kiệm, hoặc các mô hình sinh kế nhẹ nhàng hơn như mô hình gà thả vườn, trồng rau an toàn…

Ngoài ra, Kim Trà cũng đang tính đến việc quy hoạch khu chăn nuôi xa khu dân cư để đảm bảo môi trường. Đồng thời, khuyến khích các mô hình tổ hợp tác, nơi các hộ nghèo góp vốn bằng bò dự án và thuê người có kỹ thuật chăm sóc tập trung, sau đó chia sẻ lợi nhuận.Trước khi giao vốn/con giống, các hộ dân phải trải qua khóa sát hạch kỹ năng chăm sóc và cam kết không bán/giết mổ trong thời gian quy định cùng chế tài pháp lý ràng buộc.

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG
