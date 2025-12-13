Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở giáo dục

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi có đám cháy tại Trường mầm non Phong Chương II. Ảnh: T.H

Theo đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 phối hợp với Chi đoàn đơn vị và Trường tiểu học Trường An tổ chức buổi tuyên truyền, trải nghiệm về PCCC và CNCH với sự tham gia của gần 500 học sinh và giáo viên nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến những kiến thức cơ bản về nguyên nhân gây cháy nổ, cách phòng ngừa cháy trong trường học và gia đình; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, sự cố nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia trải nghiệm thực hành như: Sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định, thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, tìm hiểu phương tiện, trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng. Hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo không khí sôi nổi, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Cùng thời gian này, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 cũng phối hợp với Trường tiểu học số 2 Phú Bài tổ chức buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về PCCC và CNCH với sự tham gia của 885 học sinh và giáo viên nhà trường. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 phối hợp với UBND phường Phong Dinh và Trường mầm non Phong Chương II tổ chức buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và CNCH cho 75 cán bộ, giáo viên, 210 trẻ em và hơn 50 người dân trên địa bàn phường.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn xử lý các tình huống cháy, sự cố thường gặp tại khu dân cư, cơ sở giáo dục. Đồng thời, giúp người dân, giáo viên và trẻ em nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH, phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa từ cơ sở. Qua đó, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ, Tết và lễ hội đầu năm.