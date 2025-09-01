“Tên anh đã thành tên đất nước”

Luyện tập diễu binh trên biển, chuẩn bị cho Quốc khánh

Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

Tàu 571 Vùng 4 Hải quân băng băng rẽ sóng. Đây là ngày thứ 6 trong hải trình 18 ngày con tàu đưa đoàn công tác Vùng 4 và hơn 50 phóng viên đến thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa. Ngã chiều, từng vạt nắng óng ánh rơi xuống biển mênh mông tít tắp. Trước mũi tàu, loài chim biển nghiêng cánh chao lượn và đàn cá heo thỉnh thoảng tung mình trên sóng, biểu diễn vũ điệu tự do, vui vẻ giữa biển khơi.

Mọi ngày, sau bữa cơm chiều, hầu hết phóng viên tập trung tại khu vực mũi tàu ngắm cảnh. Không phải ai cũng có cơ hội được đến Trường Sa, nên chúng tôi trân trọng từng phút, từng giây trong suốt cuộc hành trình. Ngoài những lúc tác nghiệp, chúng tôi không bỏ lỡ dịp ghi lại những khung hình thiên nhiên đẹp hùng vĩ trên biển đảo Trường Sa, lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Nhưng hôm nay, tất cả những điều đó “lùi lại”. Giữa tiếng sóng trầm hùng, ai nấy dành tâm trí, cùng những người lính hải quân, thực hiện công việc vô cùng thiêng liêng, kết vòng hoa tươi, xếp hạc giấy, chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm 64 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống, nằm lại vùng biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma trong Quần đảo Trường Sa, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

36 năm đã trôi qua kể từ ngày 14/3/1988 lịch sử, nhưng vẫn sừng sững nơi đây hình ảnh của những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đứng thành vòng tròn, lấy thân mình quyết tâm giữ vững lá cờ Tổ quốc trước làn đạn quân thù, đã trở thành biểu tượng “vòng tròn bất tử”. Ý chí kiên cường của các anh là lá chắn thép nơi đầu sóng, để chủ quyền của Tổ quốc được bảo vệ, giữ gìn.

Cúc vàng, hồng đỏ và huệ trắng được bảo quản cẩn thận, sau những ngày theo tàu vượt sóng gió, vẫn tươi nguyên, bắt đầu được kết thành những vòng hoa tinh khiết. Những cánh hạc - biểu tượng của hòa bình, cũng dần đầy lên dưới những bàn tay nâng niu.

Từ tư liệu lịch sử, cũng như tất cả người dân Việt, chúng tôi đã “thuộc” về trận chiến Gạc Ma bi hùng; trong trận chiến ấy, 64 người lính đã anh dũng hy sinh. Bây giờ, được đặt chân đến vùng biển đã ôm các anh vào lòng, được chạm vào tiếng sóng hòa cùng hồn thiêng các Anh hùng liệt sĩ, sự xúc động cuộn trào trong lòng mỗi chúng tôi. Có những giọt nước mắt xúc động và biết ơn không thể kìm nén, lặng lẽ rơi.

Nhà báo Nguyễn Khắc An (Nghệ An) chia sẻ: Khi nhận nhiệm vụ đến tác nghiệp tại Quần đảo Trường Sa, anh rất xúc động bởi sắp được “gặp” người bạn thân thuở cùng nhau cắp sách đến trường - liệt sĩ Lê Bá Giang, một trong 64 liệt sĩ đã nằm lại trong trận chiến Gạc Ma. Mấy mươi năm cách trở, bây giờ anh có thể gửi vào sóng biển nắm đất mang theo từ quê nhà, để bạn ấm lòng. “Bây giờ, tôi có thể trực tiếp nói với liệt sĩ: Gia đình, quê hương, bạn bè luôn nhớ và tự hào về bạn” - nhà báo Nguyễn Khắc An nói.

Lời thề giữ biển dưới bóng cờ

Tiếp bước khúc quân hành

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân nhẹ nhàng kết từng bông cúc, bông hồng, vừa trầm giọng kể: Những con tàu của lực lượng hải quân mỗi lần đưa các đoàn công tác từ mọi miền đất nước ra thăm cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, trước khi lên đảo Cô Lin, Len Đao, đều thực hiện nghi lễ tưởng niệm thiêng liêng này.

Bản thân Thượng tá Thọ và những đồng đội của anh đã không đếm hết lần thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức lễ tưởng niệm ngay trên con tàu. Nhưng lần nào cũng vậy, xúc động, yêu thương, biết ơn đồng đội lớp trước đã quên mình vì Tổ quốc, mãi đong đầy trong lồng ngực; hun đúc trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó; tiếp bước cha anh, vượt qua mọi gian nan, thử thách; đồng lòng, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ nói rằng: Với quyết tâm đó, trong những năm tháng thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo Việt Nam, có 13 người lính nhà giàn DK1 đã anh dũng hy sinh trong thời bình, trong đó 9 liệt sĩ mãi mãi nằm lại lòng biển, trong cơn bão tố. Mới đây nhất, vào tháng 12/2023, Đại úy Nguyễn Tài Thi, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/12 và Đại úy Đỗ Tùng Linh, Chính trị viên tăng cường tàu 202, cũng vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi.

Phút giải lao giữa giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

Để xứng đáng với những hy sinh lớn lao của biết bao Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo Việt Nam, đặc biệt trên Quần đảo Trường Sa - lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, đã sẵn sàng hy sinh rất nhiều hạnh phúc riêng tư, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển trời; làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển sản xuất phát triển kinh tế. Đồng thời, làm cột mốc sống trên biển, chung sức giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Năm 2023 và 2024, các lực lượng trực thuộc và phối thuộc hoạt động thực hiện nhiệm vụ trên biển của Vùng 4 Hải quân đã hướng dẫn tàu cá ngư dân ra vào các âu tàu, lòng hồ tránh trú bão, bảo đảm an toàn trên 20.000 lượt; cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu gần 200 trường hợp trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.

Từ năm 2022 - 2024, Trung tâm Y tế đảo Trường Sa đã khám, chữa bệnh cho gần 4.500 lượt bệnh nhân; trong đó, cấp cứu thành công cho gần 150 bệnh nhân (bao gồm ngư dân gặp nạn trên biển, từ các đảo chuyển về); phẫu thuật thành công cho gần 200 ca, trong đó có nhiều ca đại phẫu viêm ruột thừa hoại tử.

Theo thông tin từ Quân chủng Hải quân, gần đây nhất, vào ngày 12/8, Bệnh xá đảo Đá Tây đã kịp thời cấp cứu bước đầu ngư dân Trần Văn Tỷ (Bình Thuận) gặp nạn trong quá trình lặn sâu, bị giảm áp, có triệu chứng đau cơ tứ chi, yếu liệt... Tàu 937 của Hải đoàn 129 Hải quân tiếp tục chuyển ông Tỷ đến Trung tâm Y tế đảo Trường Sa cấp cứu, chữa trị, “trả lại” sức khỏe, tính mạng cho ngư dân.

Đêm trước lễ tưởng niệm dường như ngắn lại, bởi cảm xúc thật đầy. Ánh ban mai lên sớm. Dưới lá cờ Tổ quốc thắm đỏ hiên ngang tung bay giữa biển trời Trường Sa, trên boong tàu 571, cán bộ, chiến sĩ và toàn bộ phóng viên ngước mắt lên, nghiêm trang chào, thầm gọi tên các Anh hùng liệt sĩ là tên đất nước. Nghe trong sóng vỗ xôn xao, ngày mới yên vui.