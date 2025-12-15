Làm việc bằng cái tâm

Tuyên truyền BHXH tự nguyện đến tận người dân

Đến Thuận An vào những ngày đầu tháng 12 mới thấy sự bận rộn của các nhân viên thu BHXH, BHYT. Chị Kim Hoa là đầu mối tiếp nhận tất cả những điểm thu của từng tổ dân phố cho biết, 2 tháng cuối năm thường là thời cao điểm để thu tiền và gia hạn thẻ BHYT của người dân, có ngày các chị thu đến vài trăm hộ.

Nhiều người không biết thời gian thẻ BHYT của mình hết hạn, nhân viên thu phải nhớ thay cho họ và chủ động gọi điện báo trước. Để “nhắc lịch”, các chị phải sắm cho mình quyển sổ cập nhật số điện thoại, thời gian tham gia… để ai hết hạn kịp thời thông báo.

Các nhân viên thu ở phường Thuận An mỗi người một việc, người làm giáo viên, người đang công tác ở phường, người bán hàng tạp hóa... nhưng các chị vẫn dành thời gian cuối tuần, ngoài giờ hành chính đến từng hộ dân để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT.

Chị Tuyết, nhân viên thu tổ dân phố Tân An cho biết: “Khách hàng của tôi chính là những người tôi tiếp xúc hàng ngày, như: người đi biển, người bán rau, bán hoa quả, thậm chí cả khách tới mua hàng tạp hóa… Họ lao động quanh năm vất vả nên tôi muốn họ hiểu và tham gia BHXH để hưởng chính sách của Nhà nước khi hết tuổi lao động”. Khéo léo lựa chọn cách tư vấn phù hợp theo từng hoàn cảnh, từng gia đình nên chị Tuyết luôn được bà con tin tưởng. Thường thì một lần nói họ chưa hiểu ngay nên chị luôn kiên trì, bền bỉ, phân tích, chỉ ra lợi ích thiết thực của chính sách BHXH, BHYT.

Những ngày đầu làm nhân viên đại lý thu, chị Tuyết cũng gặp một số khó khăn nhất định do chưa nắm rõ về chính sách và cách thức tuyên truyền. Sau đó, chị đã tự xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chị chủ động liên hệ với cơ quan BHXH thành phố để cập nhật những thông tin mới, cách thức tuyên truyền, vận động phù hợp để giúp người dân hiểu và chủ động tham gia.

Rất nhiều người dân đến thời điểm gia hạn thẻ BHYT nhưng chưa xoay sở ra tiền. Thế là các chị phải ứng tiền trước để kịp thời gian hạn cho họ. “Mình làm nhân viên thu mà để người dân không được hưởng quyền lợi nếu chẳng may phải đi bệnh viện thì lương tâm không cho phép. Cứ bỏ tiền túi ra trước tham gia BHYT cho họ rồi tính sau”, chị Hoa cho biết.

Với cách làm việc như vậy, rất nhiều người dân Thuận An vẫn đang được tham gia BHYT và trả góp hàng ngày. Chị Hồ Thị Xuân bán cá ở chợ là một điển hình. Hộ chị Xuân có 5 người tham gia BHYT hộ gia đình, số tiền đóng 1 năm lên tới hơn 4 triệu đồng. Chị Linh nhân viên thu ở tổ dân phố Hải Tiến thường vẫn phải ứng tiền trước để đóng giúp, rồi cứ 10 ngày lại tới chợ thu tiền chị Xuân một lần, bao giờ đủ mới thôi. Hoặc như hộ chị Ngô Thị Lan có 4 người con nhỏ. Chị Lan bán vé số, chồng thì đi biển, thu nhập không ổn định nên không đủ số tiền đóng BHYT cho 2 vợ chồng một lần. Mỗi ngày bán vé số về chị Lan lại ghé góp 10.000 đồng để đóng BHYT.

Ngoài cuốn sổ ghi chép hạn thẻ, các nhân viên thu ở Thuận An có thêm 1 cuốn sổ “trả góp”. “Giúp người dân nhưng phải làm cho minh bạch. Ngày nào thu bao nhiêu đều được chúng tôi ghi chép rõ ràng, cẩn thận. Người dân thấy được sự nhiệt tình, chu đáo, thẳng thắn của chúng tôi nên họ tin tưởng. Số người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cũng vì thế ngày càng tăng”, chị Kim Hoa chia sẻ.