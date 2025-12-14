Trao 260 suất quà cho người dân khu vực biên giới

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao quà cho người dân khó khăn

Tại chương trình, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và đơn vị đồng hành đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai; đồng thời trao 260 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã A Lưới 5.

Dịp này, các đơn vị cũng trao 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Con nuôi đồn biên phòng” cho Đồn Biên phòng Hương Nguyên.

Tổng giá trị các phần quà và nguồn hỗ trợ là 150 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố cùng đơn vị đồng hành đối với Nhân dân khu vực biên giới.

Trước đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã trao tặng 100 suất quà đến người dân, học sinh khó khăn xã A Lưới 4.