Ký kết quy chế kết nghĩa, xây dựng tuyến biên giới hòa bình

HNN.VN - Ngày 26/8, tại xã A Lưới 1, diễn ra lễ ký kết quy chế kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ đội Biên phòng TP. Huế (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Việc ký kết quy chế kết nghĩa góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển  

Dự buổi lễ, về phía Bộ đội Biên phòng TP. Huế có Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan có Đại tá Sô Pha Phô Xay Nhạ Vông, Chỉ huy trưởng Chính trị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo UBND xã A Lưới 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - A Lưới (TP. Huế) và lãnh đạo Ủy ban Chính quyền huyện Sá Muội (tỉnh Salavan).

Hai đơn vị đã ký kết quy chế kết nghĩa với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực: Phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì chế độ hội đàm, trao đổi thông tin định kỳ; tổ chức tuần tra song phương; tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp định, quy chế về quản lý, bảo vệ biên giới và cửa khẩu.

Hai bên thống nhất phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo hai bên khẳng định: Việc ký kết quy chế kết nghĩa là hoạt động thiết thực, góp phần củng cố sự tin cậy, tăng cường tình đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào, cùng chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Quỳnh Anh
