Hiện đại hóa giáo dục trong giai đoạn mới

Cô và trò Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (TP. Huế) với trải nghiệm STEM

Tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ

Với tổng số vốn hơn 580.000 tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn, chương trình hướng đến mục tiêu tổng quát chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống GD&ĐT; tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng; mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Đồng thời, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình được thực hiện trong 10 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2030: Tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua; thực hiện và hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành một phần một số mục tiêu chủ yếu cần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được đề ra đến năm 2030 tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và các quy định có liên quan. Giai đoạn 2031 - 2035: Tiếp tục xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đến 2035.

Chương trình đặt ra 4 nhóm mục tiêu đến năm 2030. Trong đó, từng bước chuẩn hóa hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông. Tập trung nguồn lực đầu tư hướng đến xây dựng kiên cố hóa 100% trường, lớp học; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, đặc biệt chú trọng đầu tư các phòng học bộ môn, thực hành, trải nghiệm STEM/STEAM.

Chương trình cũng đặt mục tiêu đầu tư trọng điểm cho 18 trường cao đẳng nghề từng bước hình thành 6 trung tâm quốc gia và 12 trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và các ngành phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia; đầu tư cho khoảng 30 trường cao đẳng nghề đào tạo các ngành nghề trọng điểm, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương. Phấn đấu đầu tư để hiện đại hóa cho khoảng 8 cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm lọt nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và tối thiểu có 1 cơ sở giáo dục đại học công lập lọt nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực trọng điểm.

Cú hích cho giáo dục địa phương

Tại TP. Huế, mục tiêu hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục luôn được chú trọng. Từ năm 2022, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã thông qua Nghị quyết Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của nghị quyết là phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân. Kinh phí thực hiện đề án khoảng 126.740 tỷ đồng.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn thành phố có 586 trường mầm non, phổ thông; trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 93%; tỷ lệ huy động trẻ mầm non và học sinh phổ thông đạt 84,7%. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu. 100% trường mầm non, phổ thông đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi; 94,8% phòng học kiên cố; trên 82% trường đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; 100% trường mầm non, 85% trường tiểu học tổ chức bán trú…

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế cho hay, thực hiện Nghị quyết số 135, ngành GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện quy mô mạng lưới trường lớp phổ thông và mầm non theo hướng tinh gọn, tập trung, đồng bộ, hiện đại, chuẩn hóa và tăng cường xã hội hóa; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương và điều kiện đi lại học tập của học sinh, Nhân dân. Ngân sách đầu tư cho giáo dục ngày càng tăng. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục đào tạo được cải thiện và từng bước hiện đại hóa. Công bằng trong giáo dục từng bước được cải thiện. Việc ban hành nhiều chính sách về GD&ĐT đã tạo động lực quan trọng động viên đội ngũ giáo viên, học sinh toàn ngành thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần đưa GD&ĐT TP. Huế trở thành điểm sáng về chất lượng và truyền thống dạy học.

Từ thực tiễn tại Huế, có thể thấy chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026 - 2035 không chỉ là định hướng chiến lược của quốc gia, mà còn là cú hích quan trọng để các địa phương tạo ra những bước đột phá mới. Nhiều năm qua, TP. Huế đã kiên trì đầu tư cho giáo dục, từ mạng lưới trường lớp, chuẩn hóa đội ngũ đến hiện đại hóa cơ sở vật chất và thu hẹp chênh lệch vùng miền. Nay, những nỗ lực ấy sẽ có thêm điều kiện để tăng tốc, phát huy hiệu quả đồng bộ và bền vững hơn từ chương trình mục tiêu quốc gia. Sự gặp nhau giữa chiến lược tầm quốc gia và quyết tâm của địa phương được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho giáo dục Huế, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.