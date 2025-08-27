  • Huế ngày nay Online
Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên

HNN.VN - Chiều 28/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tổ chức hội nghị giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho gần 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tặng quà cho đoàn viên thanh niên có người thân là ngư dân.

Ký kết quy chế kết nghĩa, xây dựng tuyến biên giới hòa bìnhTrao tặng quà cho người dân bản Sê Sáp, Lào“Điểm tựa” cho dânXây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triểnKiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng

 

 Tặng quà cho ĐVTN có người thân là ngư dân

Đơn vị đã tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Đồng thời, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố và Nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua hoạt động, góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, đặc biệt là lực lượng ĐVTN. Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước cho cán bộ, ĐVTN địa phương, góp phần giảm thiểu rủi ro do tai nạn đuối nước gây ra.

Dịp này, đơn vị tặng gần 30 phần quà (mỗi phần gồm áo phao cứu hộ, túi thuốc gia đình, 10 lá cờ Tổ quốc) cho ĐVTN có người thân là ngư dân; qua đó động viên, hỗ trợ và đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quỳnh Anh
