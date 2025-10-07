Hiệu quả từ mô hình quân - dân y kết hợp

Cấp phát thuốc cho người dân tại Trạm Y tế xã A Lưới 3 (cơ sở 2)

Hơn hai năm gắn bó với Trạm Y tế (TYT) xã A Lưới 2 (cơ sở 3), y sĩ Đoàn Thăng Long đã trở thành cái tên quen thuộc với bà con thôn bản. Không chỉ khám, chữa bệnh (KCB) tại trạm, anh còn đều đặn đến tận nhà thăm khám cho những người cao tuổi có bệnh nền nhưng hạn chế đi lại. Vào những ngày tiêm chủng mở rộng hay tiêm phòng cho trẻ em, khi cha mẹ đi làm rẫy vắng nhà, y sĩ Long lại kiêm luôn nhiệm vụ đến tận thôn bản để thông báo và hỗ trợ đưa các cháu đến tiêm phòng. “Nếu bà con không đến kịp ngày tái khám hay nhận thuốc, tôi tranh thủ cuối giờ đến tận nhà. Với bệnh nền, việc gián đoạn dùng thuốc rất nguy hiểm”, y sĩ Long chia sẻ.

Đối với người dân, sự tận tâm ấy là thước đo rõ ràng nhất về chất lượng phục vụ. Ông Hồ Văn Xuân, xã A Lưới 3, cho biết: “Bác sĩ ở đây nhiệt tình lắm. Vào ngày mưa gió không đi tái khám được, chỉ cần gọi điện là bác sĩ đến tận nhà kiểm tra và cấp thuốc”.

Cùng chung tinh thần ấy, y sĩ Phạm Khắc Kế - từng công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chân Mây, hiện đang bám trụ tại TYT A Lưới 3 (cơ sở 2). Theo y sĩ Kế, mô hình quân - dân y kết hợp được thực hiện theo Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định về công tác kết hợp quân dân y, nhằm phối hợp lực lượng quân y và y tế dân sự trong phòng, chống dịch bệnh, cứu thương, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn đã mở rộng đáng kể năng lực phục vụ y tế cơ sở. “Chúng tôi không chỉ khám bệnh tại trạm mà còn thường xuyên đến các thôn bản điều trị bệnh mãn tính, phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ”, y sĩ Phạm Khắc Kế cho biết thêm.

Tại khu vực 5 xã A Lưới hiện có 5 TYT triển khai mô hình quân - dân y kết hợp. Theo BSCKII. Hồ Bách Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế A Lưới, hiệu quả của mô hình thể hiện ở cả chất lượng chuyên môn lẫn sự hài lòng của người dân. Hàng tháng, Trung tâm đều tổ chức giao ban với các trạm có lực lượng quân y tăng cường nhằm thống nhất quy trình phối hợp, đặc biệt trong vận chuyển cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân Lào khu vực biên giới - những trường hợp được miễn phí điều trị theo chính sách của địa phương.

Không chỉ KCB, đội ngũ y, bác sĩ còn là lực lượng nòng cốt trong truyền thông giáo dục sức khỏe, tiêm chủng mở rộng, hướng dẫn dinh dưỡng, phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Những buổi khám lưu động, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe đã góp phần thay đổi rõ rệt nhận thức của người dân trong chăm sóc sức khỏe chủ động, nhất là các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Tuy vậy, công tác y tế tại A Lưới vẫn đối mặt với khó khăn về thiếu nhân lực chuyên sâu, điều kiện địa hình và phương tiện di chuyển còn hạn chế. Một số trang thiết bị thiết yếu phục vụ tầm soát và điều trị như máy siêu âm, máy tán sỏi, hệ thống gây mê kèm thở, hệ thống nội soi… hiện vẫn cần được bổ sung. “Thời gian tới, A Lưới sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, khuyến khích cán bộ học chuyên khoa I, chuyên khoa II; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý TYT; hướng tới xây dựng mô hình TYT thân thiện, thông minh. Trung tâm cũng đặt mục tiêu tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân ít nhất mỗi năm một lần, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 về củng cố y tế cơ sở từ đầu năm 2026”, bác sĩ Thắng khẳng định.