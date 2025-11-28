Xây dựng hệ giá trị đặc trưng, giàu bản sắc văn hóa Huế, con người Huế

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Huế lần thứ XI

Tham dự có: Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng. Về phía thành phố có các UVTW Đảng: Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy và Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn...

Hướng mạnh về cơ sở

Đại hội thống nhất đánh giá, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong thành phố đã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy đồng bộ, khoa học và bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Nhân dân chung tay tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (thứ năm, từ phải sang) tặng hoa và bức trướng đến Đại hội

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tiếp tục được đổi mới theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có bước chuyển biến tích cực, hoạt động đối thoại giữa Nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên được mở rộng, linh hoạt, sáng tạo. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ra mục tiêu: Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống, nét đẹp văn hóa, con người Huế; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chương trình hành động, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố thông qua, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng TP. Huế phát triển theo hướng “xanh - thông minh - giàu bản sắc”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng và UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và biểu dương những thành tích của Mặt trận các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đạt được là nền tảng rất quan trọng trong quá trình phát triển của TP. Huế trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Đại hội tiếp thu những nội dung mà các đại biểu thảo luận, nhất là những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo chính trị để xác định rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cụ thể hóa vào chương trình hành động.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ các cấp. Vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị phát huy tinh thần, khát vọng vươn lên, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố theo hướng “xanh - thông minh - giàu bản sắc”.

Trong đó, chú trọng xây dựng hệ giá trị đặc trưng, giàu bản sắc văn hoá Huế, con người Huế trên cơ sở gìn giữ, tôn vinh, phát huy những giá trị truyền thống, đặc trưng, tiêu biểu về văn hóa, lịch sử, con người Huế; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết “trụ cột” của Bộ Chính trị; triển khai hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Đồng thời, cụ thể hóa và lồng ghép vào chương trình hành động phù hợp với hoạt động của MTTQ các cấp nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm bên lề Đại hội

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả đảm bảo thực chất và đo lường được”. Tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

“Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Quan tâm bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận, nhất là ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư. Chăm lo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt phong cách “Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, làm cho mọi người dân trở thành cán bộ dân vận, vận động lẫn nhau, tạo ra mạng lưới dân vận rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 120 vị

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 120 vị. Đồng thời, hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm 10 vị: Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI.