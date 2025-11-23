Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

Bà Nguyễn Thị Ái Vân

Thưa bà, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác mặt trận trên địa bàn thành phố đã có nhiều dấu ấn. Bà có thể khái quát những kết quả nổi bật nhất?

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp thành phố Huế đã thể hiện rõ vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi luôn đổi mới cách làm, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, từ đó vận động và tập hợp Nhân dân cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ phát động tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ tính riêng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn thành phố đã thực hiện hơn 1.800 công trình, phần việc; khởi công và đưa vào sử dụng 240 công trình dân sinh trị giá trên 200 tỷ đồng. Đến nay, 94,4% gia đình được công nhận gia đình văn hóa và 95,3% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Đây là kết quả có được nhờ sự đồng lòng của Nhân dân và sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc huy động nguồn lực xã hội hóa đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Ở tất cả các cấp, MTTQ đã vận động được trên 692 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 292 công trình dân sinh, xây mới và sửa chữa 3.174 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất cho hơn 9.000 hộ nghèo, trao 37.000 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám, chữa bệnh cho 65.000 lượt người, chăm lo Tết cho hơn 400.000 lượt người nghèo. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 1,15%, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững.

Dấu ấn nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế là kêu gọi hỗ trợ người dân yếu thế

Bên cạnh các phong trào và công tác vận động, hoạt động giám sát và phản biện xã hội được xem là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ?

Chúng tôi xác định giám sát và phản biện xã hội là trách nhiệm cốt lõi của mặt trận nhằm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ thành phố đã chủ trì 1.097 cuộc giám sát; đồng thời phối hợp thực hiện 1.506 cuộc kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực thiết thực, tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Thông qua các cuộc giám sát, MTTQ đã kịp thời nắm bắt, tổng hợp và phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến chính quyền. Rất nhiều vấn đề bức thiết như hạ tầng dân sinh, an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ đã được giải quyết kịp thời. Điều này thể hiện rõ vai trò của MTTQ là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, đồng thời góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Hoạt động phản biện xã hội cũng được nâng cao chất lượng. Chúng tôi tham gia góp ý đối với nhiều chủ trương, đề án, dự thảo văn bản quan trọng của thành phố, nhằm bảo đảm các chính sách phù hợp với thực tế và nguyện vọng của Nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ thành phố sẽ tập trung vào những định hướng và giải pháp trọng tâm nào thưa bà?

Mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ mới là tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển.

Chúng tôi sẽ tập trung một số nhiệm vụ lớn, đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở. MTTQ phải thật sự là nơi tập hợp ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Mặt trận sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội.

MTTQ các cấp sẽ tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đảm bảo tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản ánh kịp thời. Đồng thời, củng cố tổ chức bộ máy MTTQ các cấp, phát huy mạnh mẽ vai trò các tổ chức thành viên; hướng hoạt động về cơ sở, để mặt trận thật sự gần dân, sát dân và vì dân.

Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI đối với chặng đường phát triển tiếp theo?

Đại hội lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mới của MTTQ thành phố. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại, khẳng định những kết quả đạt được; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn của giai đoạn mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, chúng tôi tin tưởng rằng MTTQ các cấp thành phố Huế sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết cùng Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng nhân ái và bản lĩnh của người dân xứ Huế. Toàn hệ thống mặt trận quyết tâm góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc.

Trân trọng cảm ơn bà!