Tôn Đông Á hỗ trợ 72.525 bộ dụng cụ học tập cho học sinh

Theo chương trình hỗ trợ, tổng cộng 72.525 bộ dụng cụ học tập sẽ được phân bổ đến các trường học trên toàn thành phố, trong khuôn khổ hoạt động thiện nguyện với thông điệp: “Tiếp sức tri thức - Vững vàng sau bão”.

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận 72.525 bộ dụng cụ học tập từ Tôn Đông Á

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến Công ty CP Tôn Đông Á vì sự đồng hành đầy ý nghĩa này. Món quà của Tôn Đông Á một lần nữa thể hiện tinh thần sẻ chia của doanh nghiệp với cộng đồng, góp phần cùng thành phố Huế chăm lo cho thế hệ học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước. Các bộ dụng cụ học tập sẽ được chuyển trực tiếp đến các trường học trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời và đầy đủ.

Đại diện Công ty CP Tôn Đông Á - bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, thành viên HĐQT nhấn mạnh: “Huế là vùng đất có truyền thống hiếu học và tinh thần vượt khó đáng trân trọng. Chúng tôi tin rằng những bộ dụng cụ học tập sẽ góp phần giúp các em duy trì niềm tin, sự chăm chỉ và tinh thần học hỏi. Tôn Đông Á mong muốn đồng hành cùng Huế không chỉ trong những hoạt động hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai, mà còn trong các sáng kiến dài hơi nhằm thúc đẩy giáo dục và phát triển cộng đồng.”

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã trao Bằng khen cho Công ty CP Tôn Đông Á vì đã có nhiều đóng góp, ủng hộ nhân dân thành phố Huế bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cũng trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm xã hội của Quỹ đối với cộng đồng.