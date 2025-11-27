  • Huế ngày nay Online
Tôn Đông Á hỗ trợ 72.525 bộ dụng cụ học tập cho học sinh

HNN.VN - Chiều 27/11, Đoàn công tác của Công ty CP Tôn Đông Á đã trao tặng đồ dùng học tập nhằm hỗ trợ học sinh trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Tham dự có UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo chương trình hỗ trợ, tổng cộng 72.525 bộ dụng cụ học tập sẽ được phân bổ đến các trường học trên toàn thành phố, trong khuôn khổ hoạt động thiện nguyện với thông điệp: “Tiếp sức tri thức - Vững vàng sau bão”.

 Lãnh đạo thành phố tiếp nhận 72.525 bộ dụng cụ học tập từ Tôn Đông Á 

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến Công ty CP Tôn Đông Á vì sự đồng hành đầy ý nghĩa này. Món quà của Tôn Đông Á một lần nữa thể hiện tinh thần sẻ chia của doanh nghiệp với cộng đồng, góp phần cùng thành phố Huế chăm lo cho thế hệ học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước. Các bộ dụng cụ học tập sẽ được chuyển trực tiếp đến các trường học trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời và đầy đủ.

Đại diện Công ty CP Tôn Đông Á - bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, thành viên HĐQT nhấn mạnh: “Huế là vùng đất có truyền thống hiếu học và tinh thần vượt khó đáng trân trọng. Chúng tôi tin rằng những bộ dụng cụ học tập sẽ góp phần giúp các em duy trì niềm tin, sự chăm chỉ và tinh thần học hỏi. Tôn Đông Á mong muốn đồng hành cùng Huế không chỉ trong những hoạt động hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai, mà còn trong các sáng kiến dài hơi nhằm thúc đẩy giáo dục và phát triển cộng đồng.”

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã trao Bằng khen cho Công ty CP Tôn Đông Á vì đã có nhiều đóng góp, ủng hộ nhân dân thành phố Huế bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cũng trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm xã hội của Quỹ đối với cộng đồng.

SƠN - BỐN
Hỗ trợ sinh kế cho các thành viên khó khăn của Hợp tác xã Mỹ Hải

Ngày 26-27/11, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX thành phố tổ chức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho các thành viên thuộc hộ khó khăn của HTX Mỹ Hải, xã Vinh Lộc.

Hỗ trợ sinh kế cho các thành viên khó khăn của Hợp tác xã Mỹ Hải
Hành trình dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

Những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng tại Trung Quốc đã được giới thiệu tại triển lãm “Con đường Cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh tại Trung Quốc” do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức, khai mạc chiều 26/11 tại số 7 Lê Lợi (phường Thuận Hóa).

Hành trình dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc
Công an Phú Thọ hỗ trợ 300 triệu đồng giúp Công an TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 26/11, Đoàn công tác Công an tỉnh Phú Thọ do Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thành phố Huế - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.

Công an Phú Thọ hỗ trợ 300 triệu đồng giúp Công an TP Huế khắc phục hậu quả mưa lũ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với Bamboo Airways

Chiều 26/11, trong chương trình công tác tại Hà Nội, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Bamboo Airways về việc xúc tiến mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế đến Huế. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành liên quan của thành phố. Về phía Bamboo Airways có ông Trương Phương Thành - Tổng Giám đốc Bamboo Airways.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với Bamboo Airways

