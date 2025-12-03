Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 3

Hội nghị biểu quyết thông qua chương trình làm việc



Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu.

Theo chương trình, hội nghị tập trung thảo luận các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố; Chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát năm 2026 và toàn khóa của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết: Trong năm 2025, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chủ trương của Trung ương và của thành phố, hoàn thành khối lượng công việc lớn và đạt nhiều kết quả quan trọng. Có 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (chỉ tiêu không đạt là tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch). Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5% (xếp thứ 12/34 tỉnh, thành). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 39.350 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 14.960 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế còn nhỏ; sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án lớn còn vướng mắc. Việc chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án khởi công mới chưa đạt tiến độ. Hoạt động chính quyền địa phương hai cấp bước đầu vẫn còn một số hạn chế. Tình hình thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp, đặc biệt là các đợt mưa lũ lịch sử từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, đã gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị các đại biểu bám sát báo cáo, phân tích khách quan, toàn diện kết quả đạt được; tập trung chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa TP. Huế phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc hội nghị

Liên quan đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đánh giá kết quả giai đoạn 2021- 2025, dự báo tình hình năm 2026 và những năm tiếp theo, hội nghị cần phân tích thấu đáo bối cảnh, nhận diện rõ thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức; từ đó đề xuất mục tiêu phát triển có tính khả thi, tầm nhìn dài hạn, phù hợp định hướng của Trung ương và thực tiễn địa phương.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn, cần làm rõ thứ tự ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm; rà soát, cắt giảm các dự án kém hiệu quả; tập trung nguồn lực cho các dự án động lực về phát triển đô thị và hạ tầng giao thông; đồng thời bảo đảm bám sát các quy định, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai hiệu quả ngay từ đầu năm 2026.

Về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW (về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo) và Nghị quyết số 72-NQ/TW (về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân), Bí thư Thành ủy đề nghị hội nghị thảo luận sâu, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chính sách đặc thù, lộ trình thực hiện cụ thể gắn với phân công trách nhiệm và công tác kiểm tra, giám sát.

“Năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và thành phố; đồng thời là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy cao độ trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể để thống nhất ban hành Nghị quyết, chương trình, báo cáo sau kỳ họp và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.