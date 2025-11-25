Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế lần thứ XI diễn ra phiên thứ nhất

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành các nội dung: Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; Thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội; Quán triệt một số nội dung chuẩn bị phiên chính thức; Báo cáo tổng hợp góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo tổng hợp góp ý Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Các tham luận trình bày ở phiên thứ nhất Đại hội tập trung vào nội dung: Chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, vì mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau; Phát triển kỹ năng số vì cộng đồng; Công tác đối ngoại Nhân dân; Nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới…

Đại hội tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là những đại biểu tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố, có đủ khả năng đảm nhiệm trọng trách mà Đại hội giao phó.

Phiên thứ nhất đại hội với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức

Phiên chính thức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra vào sáng mai (28/11) với sự tham gia của 500 đại biểu (300 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, truyền hình Huế.

Chủ đề của Đại hội: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc”; với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, 12 chỉ tiêu cụ thể và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá của 6 Chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sát với tình hình thực tế của địa phương nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân, huy động mọi nguồn lực, động lực cho mục tiêu phát triển của thành phố.

Trước đó, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội dâng hoa, báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế.