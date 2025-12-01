  • Huế ngày nay Online
Hướng tới khu công nghiệp xanh - thông minh - bền vững

HNN.VN - Ngày 2/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) để nghe báo cáo về một số đề xuất đầu tư dự án trên địa bàn thành phố.

Nghiên cứu ý tưởng đầu tư Khu công nghiệp La Sơn

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) 

Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương; Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Tại buổi làm việc, đại diện VSIP chia sẻ về những thiệt hại mà thành phố Huế đã trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua; đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển mà Huế đã đạt được. VSIP cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu, đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn. Đây là một trong những kế hoạch, mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp trong năm 2026, với cam kết mang lại lợi ích lâu dài cho địa phương.

Đại diện VSIP cho biết: “Với kinh nghiệm phát triển và vận hành các khu công nghiệp quy mô lớn trên cả nước, VSIP hướng tới xây dựng Khu công nghiệp La Sơn - Khu số 1 theo mô hình khu công nghiệp xanh – thông minh – bền vững, ưu tiên hạ tầng hiện đại, quản trị số và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ”.

VSIP cũng nhấn mạnh định hướng thu hút đầu tư vào các ngành nghề có giá trị gia tăng cao như sản xuất công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghệ cao - phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Khu công nghiệp La Sơn tại Huế là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới khu công nghiệp của VSIP tại miền Trung, góp phần đưa Huế trở thành điểm đến mới trong thu hút đầu tư công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của VSIP đối với Huế. Thành phố luôn xem VSIP là đối tác quan trọng, đồng hành cùng thành phố trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, mở rộng không gian công nghiệp và đóng góp cho tăng trưởng bền vững.

Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đồng thời sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai tìm hiểu các dự án sau này được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn hy vọng VSIP sẽ tăng cường kết nối, hợp tác sâu rộng hơn nữa với thành phố, cùng chung tay xây dựng và phát triển Huế theo hướng bền vững, hiện đại.

Đình Hoàng
Visip khu công nghiệp thành phố đầu tư xanh bền vững
