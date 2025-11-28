Nông dân và du lịch xanh

Du khách trải nghiệm nấu món ăn truyền thống Huế

Trải nghiệm thú vị

Một buổi sáng ở Thủy Biều (phường Thủy Xuân), trong gian nhà rường cũ, với chén trà nóng và dĩa trái cây hái từ vườn nhà ông Hồ Xuân Đài, chủ nhà vườn Xuân Đài nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện bằng chất giọng trầm ấm: “Chúng tôi muốn du khách thưởng thức món Huế theo cách của người bản địa. Trong từng bước nấu nướng, họ sẽ cảm nhận sự tinh tế của người Huế”.

“Trong từng bước...” như cách nói của ông Đài, du khách sẽ theo chân chủ nhà ra chợ sớm, chọn từng bó rau, trái vả, những mớ cá tươi rồi trở về căn bếp nhỏ đầy mùi gỗ. Một bữa cơm Huế giản dị với cá kho, thịt rim, rau luộc, vả trộn bỗng trở thành trải nghiệm đáng nhớ, bởi người nấu không chỉ học món ăn mà còn được nghe câu chuyện về mảnh đất và con người nơi đây.

Ông Pierre Laurent, du khách Pháp chia sẻ: “Đi chợ như người địa phương là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thích sự tươi ngon của mọi thứ và háo hức khi biết mình sẽ tự nấu chúng”.

Theo hướng dẫn viên du lịch Trần Hữu Phước, điều níu chân du khách không chỉ là cây trái hay nhà rường cổ, mà chính là sự chân thành của người dân nơi đây. Anh bảo, du khách thích sự mộc mạc, tự nhiên. Đến đây, họ được đón tiếp như người thân trong gia đình.

Không chỉ Thủy Biều, hành trình đến Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền) lại mở ra cho du khách một thế giới khác, đó là không gian mênh mang của phá Tam Giang. Ở đây, người dân sống dựa hoàn toàn vào nghề chài lưới. Giờ họ đưa những kinh nghiệm truyền đời của mình vào du lịch: Chèo ghe, thả lưới, chèo SUP, khám phá sinh thái vùng phá... để du khách có thể trải nghiệm đúng chất “sống tại chỗ, hiểu tại chỗ”.

Anh Ngô Chiến, một trong những người đầu tiên làm du lịch ở Ngư Mỹ Thạnh chia sẻ: Trước đây, chúng tôi sống nhờ vào làm nghề chài lưới; nay phát triển du lịch bà con vừa có thu nhập tốt hơn, vừa có cơ hội quảng bá quê hương mình. Cũng nhờ thế mà người dân quan tâm hơn việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Họ hiểu rằng du lịch chỉ phát triển nếu môi trường được gìn giữ.

Phát triển du lịch xanh

Xu hướng du lịch xanh ngày càng phát triển. Theo đó, “Một ngày du lịch Net Zero ở Huế” - tour do iVietnam Travel triển khai đang là dấu ấn tiên phong. Tham gia tour này, du khách phải di chuyển bằng xe đạp, ô tô điện; dùng chai thủy tinh thay nhựa; mang túi vải thay nilon. Họ chèo SUP thu gom rác trên sông Hương, ăn thực dưỡng, trồng cây ngập mặn ở vùng phá. Giám đốc điều hành iVietnam Travel, bà Ngô Hoàng Nguyên Anh lý giải: “Net Zero tour hướng tới giảm tối đa khí thải carbon. Chúng tôi mong du khách sống chậm, ý thức hơn về môi trường. Đây là cách du lịch góp phần chống biến đổi khí hậu”.

Dù vậy, du lịch cộng đồng ở các làng quê cũng đang đối diện nhiều hạn chế: Người dân thiếu kỹ năng nghề, cơ sở vật chất đơn sơ, sản phẩm chưa thành chuỗi, thiếu quy trình thống nhất. Nhằm tháo gỡ những khó khăn này, thành phố đã đưa vào kế hoạch 2025 - 2030 nhằm nâng chất lượng dịch vụ, du lịch với mục tiêu: 100% chủ cơ sở được đào tạo nghiệp vụ, 80% lao động được bồi dưỡng kỹ năng, tổ chức tập huấn về giao tiếp, an toàn mặt nước, xây dựng sản phẩm… để chuyển từ cách làm du lịch tự phát sang chuyên nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Du lịch, bà Trần Thị Hoài Trâm, muốn du lịch cộng đồng bền vững, phải nâng chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa sản phẩm, có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và đầu tư hạ tầng giám sát môi trường du lịch. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý - doanh nghiệp - cộng đồng là yếu tố quyết định để du lịch xanh phát triển đúng hướng, trở thành nội lực lâu dài của Huế.