Công ty CP Tập đoàn Trường Hải ủng hộ 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận 2 tỷ đồng hỗ trợ từ Công ty CP Tập đoàn Trường Hải

Tại buổi lễ tiếp nhận, đại diện Công ty CP Tập đoàn Trường Hải chia sẻ những mất mát và ảnh hưởng nặng nề của của Nhân dân TP. Huế trong đợt lũ lụt vừa qua và trao bảng ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ thành phố khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, quý báu của Công ty CP Tập đoàn Trường Hải. Đồng thời, khẳng định Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phân bổ, chuyển kinh phí hỗ trợ đến từng địa phương, hộ dân bị ảnh hưởng một cách nhanh nhất, sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn hỗ trợ, góp phần sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Cũng tại buổi tiếp nhận, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải đã nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế và Chứng nhận Tấm lòng vàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam về những nghĩa cử cao đẹp hướng về cộng đồng của doanh nghiệp.