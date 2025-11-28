Đội ngũ y bác sĩ tận tâm và yêu nghề

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP. Huế, đại diện các công đoàn bạn và các cơ quan chức năng. Về phía BVTW Huế có GS.TS.Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; các Phó Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đơn vị trực thuộc.

Tại đại hội, BSCKII Dương Anh Quân, Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2023-2025, nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Công đoàn Bệnh viện vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, triển khai hiệu quả các chương trình công tác và đạt toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết. Đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được chăm lo tốt hơn; các hoạt động phong trào, xã hội, từ thiện tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống mạnh của đơn vị.

Với nhiều thành tích xuất sắc, bệnh viện và tổ chức công đoàn đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý từ Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đặc biệt, BVTW Huế là đơn vị y tế duy nhất được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2024; Công đoàn cơ sở cũng là đại diện duy nhất của Công đoàn Y tế Việt Nam được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, GS.TS.Phạm Như Hiệp ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Công đoàn trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tổ chức công đoàn nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng hành cùng lãnh đạo bệnh viện trong mục tiêu xây dựng BVTW Huế trở thành trung tâm y học cao cấp, đào tạo nhân lực chất lượng cao, vươn tầm khu vực và thế giới.

Dịp này, Công đoàn BVTW Huế đề ra nhiều mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với chuyển đổi số, chăm lo toàn diện quyền lợi người lao động. Công đoàn cũng đặt mục tiêu hằng năm thu nhập ngoài lương của người lao động tăng từ 5-10%; 100% đoàn viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng số.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIX gồm 15 thành viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV.