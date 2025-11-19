Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI diễn ra ngày 27-28/11

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Thị Ái Nhi thông tin về Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI

Bà Phạm Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 27-28/11 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố với sự tham gia của 500 đại biểu (300 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời). Phiên thứ 2 của Đại hội (sáng 28/11) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, truyền hình Huế.

Chủ đề của Đại hội: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc”, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đề ra phương hướng, mục tiêu, 12 chỉ tiêu cụ thể và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá của 6 Chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, sát với tình hình thực tế của địa phương nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, động lực cho mục tiêu phát triển của thành phố.

Các cơ quan báo chí hỏi thêm những vấn đề quan tâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI

Điểm nhấn của Đại hội trong nhiệm kỳ này là Không gian trưng bày sản phẩm với chủ đề: “Truyền thống và Đổi mới sáng tạo Huế” được chia làm 3 khu vực chính với 11 công ty, doanh nghiệp, đơn vị tham gia để khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới; tạo niềm tin và hình ảnh mới về một thành phố Huế hiện đại, sáng tạo, phát triển dựa trên tri thức; kết nối doanh nghiệp - tổ chức - cộng đồng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào đời sống và quản trị xã hội.

Thiết thực chào mừng Đại hội, Mặt trận thành phố triển khai xây dựng 40 nhà Đại đoàn kết - công trình chào mừng Đại hội và đẩy mạnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm; đề nghị trong gian tới, các đơn vị báo chí tiếp tục tăng cường, đa dạng hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần đoàn kết của Nhân dân hướng về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.