Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” tiếp tục bẫy nạn nhân trẻ

Công an phường Dương Nỗ làm việc với anh V. và gia đình về vấn đề lừa lao động sang nước ngoài trái phép. Ảnh: Công an TP. Huế

Ngày càng phức tạp

Giữa tháng 9 vừa qua, anh T. V. V. (sinh năm 2004, phường Dương Nỗ) bị các đối tượng xấu lôi kéo, hứa hẹn về một công việc nhàn hạ tại Campuchia với mức thu nhập "khủng". Để tạo lòng tin, các đối tượng đã đặt vé máy bay từ Huế vào TP. Hồ Chí Minh và hướng dẫn anh V. sẽ có người đón để đưa qua biên giới. Tin vào lời dụ dỗ, anh V. đã chuẩn bị hành lý và sẵn sàng lên đường.

Nhận thấy anh V. có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình đã sinh nghi và trình báo sự việc với Công an phường Dương Nỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và phối hợp cùng gia đình gặp gỡ, phân tích cho anh V. hiểu rõ những rủi ro và hiểm họa đằng sau lời hứa hẹn màu hồng. Sau khi được giải thích, anh V. đã nhận ra sai lầm của mình và từ bỏ ý định xuất cảnh.

Ít ai biết rằng, anh V. từng là trường hợp được Công an tỉnh (nay là TP. Huế) giải cứu khi bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” vào cuối tháng 12/2024.

Bị lừa sang khu Venus (thuộc TP. BaVet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) làm việc và hứa hẹn với mức lương 800 USD/tháng, anh V. bị tịch thu toàn bộ điện thoại, thiết bị điện tử mang theo. Công việc của anh V. được các đối tượng giao là lừa người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư để kiếm lợi nhuận với mức lương thỏa thuận 200 USD/tháng kèm thêm 10% doanh số thu được. Tuy nhiên sau 2 tháng, anh T. V. V. không đạt được doanh số, không kiếm được khách đầu tư nên bị quản lý thông báo sẽ bán anh cho một công ty khác. Lo sợ bị đánh đập và bị bán nên anh V. đã tìm cách liên lạc về cho gia đình để đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ đưa trở về Việt Nam.

Theo Công an TP. Huế, miếng mồi ngon “việc nhẹ, lương cao” dùng để lừa đảo các nạn nhân sang làm việc trái phép tại nước ngoài tuy cũ, nhưng vẫn thu hút không ít người trẻ do thiếu hiểu biết và bị “mờ mắt” bởi những lời hứa hẹn có cánh. Tháng 8/2024, Công an thành phố chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ ngoại biên, phát hiện và triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Campuchia; đấu tranh, xử lý 4 đối tượng phạm tội, giải cứu thành công 3 nạn nhân trong vụ án, được lãnh đạo các cấp và Nhân dân tin tưởng, khen ngợi.

Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người có những thay đổi trong xu thế hoạt động. Thay vì chủ yếu sang Trung Quốc, cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra nhiều vụ mua bán người sang Campuchia, Lào hoặc lợi dụng các địa bàn này để vận chuyển, lừa bán sang nước thứ ba. Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, nạn nhân là nam giới có xu hướng tăng, bị mua bán nhằm mục đích bóc lột sức lao động.

Tăng cường tuyên truyền

Chia sẻ tại một chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người cho đoàn viên và thanh niên, Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết, các băng nhóm tội phạm khai thác triệt để mạng xã hội Facebook, Zalo, Weibo, Tinder, Wechat... để kết bạn, hẹn hò, dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân nhằm mục đích bóc lột tiền bạc, cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục…

Bên cạnh tăng cường kiểm soát, hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người cũng được nhiều đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai. Tiêu biểu phải kể đến chuỗi hoạt động của Thành đoàn Huế dưới hình thức hội thi Rung chuông vàng, đêm diễn văn nghệ và chương trình phổ biến, giáo dục…

“Thông qua hội thi, bản thân em đúc rút được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu về phòng, chống mua bán người; nhất là tình trạng bị lừa sang lao động trái phép tại nước ngoài. Em sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm này đến đông đảo bạn bè và người thân để có thể tự phòng tránh và bảo vệ bản thân”, thí sinh Nguyễn Phương Liên (phường Thuận Hóa) chia sẻ.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Công an TP. Huế còn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng công an xã, phường và chính quyền, đoàn thể địa phương tăng cường lồng ghép các nội dung về phòng, chống mua bán người vào các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, học sinh và sinh viên.