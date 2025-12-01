Từ căn nhà tình thương đến giảng đường y dược

Phần lớn thời gian trong ngày của Quách Lê Bảo Ngọc được em ưu tiên cho việc học tập

Sinh ra và lớn lên tại xã Quảng Điền (TP. Huế). Cha mất sớm khi em còn quá nhỏ, hai mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà tình thương của bà ngoại, nơi mùa mưa bão lại thấm dột, xiêu vẹo. Bà ngoại qua đời, căn nhà trở thành tài sản duy nhất cho hai mẹ con.

Mẹ Ngọc ngoài 50 tuổi, làm nông với thu nhập bấp bênh. Sức khỏe suy giảm vì nhiều bệnh mãn tính khiến bà không thể làm việc nặng. Nhiều khi nhìn mẹ đau nhức mà vẫn cố lội ruộng, em thương lắm… nhưng chỉ biết ráng học cho tốt để sau này đỡ đần cho mẹ.

Phương tiện đi lại duy nhất của hai mẹ con là chiếc xe máy cũ đã hư hỏng nhiều lần. Có những buổi sáng, xe "dở chứng" việc đến lớp của Ngọc đôi lúc trở thành nỗi lo chung của hai mẹ con. Từ những năm học phổ thông, Ngọc luôn có thành tích học tập tốt. Hoàn cảnh khó khăn sớm thôi thúc em tự lập. “Em nghĩ chỉ có học giỏi mới thay đổi cuộc đời và có thêm học bổng để đỡ gánh nặng cho mẹ”, Ngọc nói.

Một trong những bước ngoặt lớn là khi em nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi trẻ. Suất học bổng đến vào thời điểm gia đình khó khăn nhất, giúp em có tiền đóng học phí và mua sách vở. “Hôm nhận học bổng, mẹ em đã khóc. Mẹ bảo, đó là lần đầu cảm thấy nhẹ lòng vì biết em vẫn có cơ hội tiếp tục đến trường”, Ngọc xúc động kể.

Khi nhận giấy báo trúng tuyển ngành điều dưỡng, ngành học em mơ ước, niềm vui đi kèm với vô số nỗi lo: học phí, chi phí thuê trọ, tiền ăn và tài liệu. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của mẹ, em quyết tâm phải đi học cho bằng được.

Chương trình điều dưỡng đòi hỏi kiến thức chuyên môn nặng và nhiều giờ thực hành. Có học phần phải thực tập từ 6 giờ sáng đến chiều. Lúc trực đêm về, Ngọc ngủ gục ngay trên bàn. Dù vậy, bảng điểm của em ổn định, nhiều môn đạt loại khá, giỏi. Thầy cô bộ môn điều dưỡng đánh giá Ngọc là sinh viên có thái độ học tập tốt, chịu khó và rất nhân hậu với bệnh nhân trong các đợt thực hành lâm sàng.

ThS.BS. Võ Đức Toàn, Bí thư Đoàn trường ĐH Y - Dược Huế cho biết: Là sinh viên năm nhất ngành điều dưỡng, Bảo Ngọc đã sớm thể hiện sự nghiêm túc với nghề, thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động tập thể. Việc em trở thành một trong những sinh viên nhận học bổng của Báo Tuổi trẻ đó không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng bền bỉ mà còn là nguồn động lực để em tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập và cống hiến cho cộng đồng.

Ngoài giờ học, Ngọc làm thêm đủ nghề: bán hàng ca tối, phục vụ quán ăn cuối tuần, dạy kèm. Có những hôm tan ca lúc 10 giờ đêm, em chạy chiếc xe máy cũ trong cơn mưa lạnh của Huế để trở về phòng trọ. Vất vả là vậy nhưng Ngọc chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Khi được hỏi về dự định sau khi ra trường, Ngọc không ngần ngại bộc bạch: “Em muốn làm đúng nghề để vẫn có thể thuận tiện chăm sóc mẹ. Em sẽ luôn cố gắng trau dồi kỹ năng của mình để bệnh nhân sẽ luôn cảm thấy yên tâm khi được em chăm sóc”.